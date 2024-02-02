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美國一空服員爆工作秘辛 他看過高空愛愛、用過的保險套

聯合新聞網／ 綜合報導
男網友說自己當空服員25年，曾看過各種光怪陸離的事。示意圖／ingimage
男網友說自己當空服員25年，曾看過各種光怪陸離的事。示意圖／ingimage

美國一名資深空服員近期在論壇上分享自己的工作經歷，他在空中飛行已經25年，遇過各種光怪陸離的事。他不僅曾在座位上找到用過的衛生棉條和保險套，甚至還看過乘客在座位上排便，吸引不少網友留言討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名男空服員在知名論壇Reddit的「想問就問板」（Ask Me Anything）發文。他表示自己已經在美國某家知名航空公司擔任空服員25年，想分享一些身為空服員的優缺點，以及自身碰到的獨特經歷。

這名男網友表示，許多人都覺得空服員的工作很棒，可以到處旅行，有健保，每天也都有各種不同的體驗，但是缺點就是離家一離開就是好幾天，工作內容其實很繁雜，而且可能還要面對奧客和時差。

原po說，他其實剛進航空業薪水很糟糕，平均算下來每小時只有25美元（約780元台幣），做了13年以後薪水才達到每小時80美元（約2500元台幣）。他也爆料，飛機上真的有傳聞中的「高空俱樂部」，也就是會有乘客或機組人員在空中愛愛。他表示，自己就曾在整理座位時看過用過的保險套、穿過的內衣褲、用過的衛生棉條等等。

他也表示，現在美國各大航空都有僱用「大齡空服員」，他自己的公司就有僱用5、60歲的空服員。鼓勵對飛行抱有夢想的網友，不管是什麼年紀，只要有夢就勇敢去追。

空服員 美國

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