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克魯曼：川普提議進口加稅10% 消弭不了美國貿易逆差

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國前總統川普提議對美國進口的所有產品一律加徵10%關稅，但2008年諾貝爾經濟學獎得主、美國知名經濟學者克魯曼（Paul Krugman）認為，這項提議不太可能改善美國的貿易逆差，也不致重創美國經濟。

以對貿易研究贏得諾貝爾獎桂冠的克魯曼，接受彭博電視訪談時說，「國際貿易經濟學裡有個不宜張揚的小祕密，那就是適度的關稅稅率」，若真的要獲得很大數字的效果，「就必須遠超過10%」。

正力拚重返白宮的川普，提議以對外國產品加徵10%關稅，保護美國產業，並且消除貿易逆差。川普認為，美國企業被外國競爭對手占盡便宜。他同時也推動美國和中國大陸經濟脫鉤，做法包括取消中國帶路的最惠國貿易地位。

同時也是《紐約時報》專欄作家的紐約市立大學經濟學教授克魯曼認為，雖然10%的關稅可能不會重創美國經濟，卻也沒辦法幫助美國擺脫貿易逆差，「關稅不會消弭貿易逆差，除非稅率高到貿易基本上無法進行的程度」。

他說，關稅會造成重傷領域反而是在地緣政治方面，因為這將表明美國選擇放棄全球經濟領導者的角色。

克魯曼認為，美國經濟可能正處於1990年代以來的最佳狀態，經濟成長強勁，通膨降溫，「最近的生產力數據一直真的很好。」他也假設，美國經濟可能正接近另一個類似1990年代後半的時刻，也就是經濟受益於生產力的持續回升。

川普 美國

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