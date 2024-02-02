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FBI：陸駭客鎖定美水廠、電網

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國司法部一月卅一日表示，已破壞藏身在美國家用路由器中、由北京支持的殭屍網絡ＫＶ；聯邦調查局（ＦＢＩ）局長雷伊則在眾院聽證會上說，中國大陸駭客鎖定水廠、電網、運輸系統、汽油與天然氣管線等美國民用基礎設施預先部署，準備待北京一聲令下，對美國造成重大且實際傷害。

不過，中國大陸始終否認對美國或其他國家發動網路攻擊，反控是美國這麼做。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會一月卅一日舉行聽證會，邀請雷伊（Christopher Wray）和五角大廈網路司令部司令中曾根（Paul Nakasone）等官員說明中共對美國國土和國家安全發動的網路攻擊。雷伊表示，若中方決定發動攻擊，不只針對美國政治和軍事目標，還將低度打擊平民；中曾根說，中方對美國構成的挑戰，遠超過美國盟友所曾面對，對抗這些行動是優先要務。

同日，美國司法部宣布破壞由北京支持的駭客「伏特颱風」（Volt Typhoon）所打造的殭屍網絡ＫＶ；微軟和美英五國去年五月提醒用戶對伏特颱風要提高警覺，指控駭客鎖定關島和美國的關鍵基礎設施，長時間實施間諜行動並蒐集資訊，在未來發生危機事件時能切斷美國和亞洲區域的重要通訊。

司法部新聞稿表示，駭客鎖定的路由器多數出自思科（Cisco）和美國網件公司（NetGear），駭客安裝惡意軟體，組成殭屍網絡ＫＶ竊取民眾個資。美國法院自去年十二月起，授權行動從路由器中刪除ＫＶ的惡意軟體。

網路攻擊 美國 駭客

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