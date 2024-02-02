未防範「兒少性剝削」 祖克柏道歉

各界控訴社群媒體沒有善盡職責防範青少年和兒童遭「性剝削」，臉書母公司Meta、抖音（TikTok）、Ｘ等五大社群媒體平台執行長一月卅一日在聯邦參議院就此作證，被參議員指「手上沾滿鮮血」的Meta執行長祖克柏當場向受害家屬道歉。

參與聽證的科技公司高層還包括Ｘ執行長雅克里諾、Snap執行長史匹格、TikTok執行長周受資及Discord執行長希特倫。這場聽證會凸顯出美國國會解決相關問題的最新努力，他們憂心社群媒體公司更重視利潤，而非確保兒童不在平台受到傷害。

這場聽證以受害者錄音證詞開始，家長指稱子女在社群媒體遭「性剝削」，多人默默舉著因此自殺的孩子照片。

參院司法委員會主席德賓責怪社群平台「未能營造安全環境，不斷追求利潤而非基本安全，讓孩子處於危險中」。

共和黨參議員霍利質詢祖克柏時表示，「這裡有受害者家屬，你願意向他們道歉嗎？」祖克柏當場起立轉身，面向所有舉著孩子照片的家長們說，「我對你們經歷的一切感到抱歉」。他強調Meta將繼續投資推動保護兒童。

共和黨參議員葛理漢對祖克柏說：「我知道你不是故意的，但你的手上沾滿鮮血；你的產品正在殺人」。