快訊

韓江配確定！經兩輪投票 江啟臣獲54票當選立法院副院長

挪10億公款買飛機、超跑 金管會重罰台中銀、停職董座王貴鋒3個月

桃園鬧區警匪衝突！通緝犯拒捕撞警車頭全爛 多名員警受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不是談線上兒童性剝削？美參議員反覆暗示TikTok星國執行長跟中共有關

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國共和黨籍參議員柯頓。路透
美國共和黨籍參議員柯頓。路透

美國參議院司法委員會1月31日召開「大型科技公司和線上兒童性剝削危機」聽證會，拷問5名最大社群媒體公司的領導人，共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）卻反覆暗示TikTok執行長周受資跟中國共產黨有聯繫，讓周受資不得不多次提醒對方，自己並不是中國人。

赫芬頓郵報1日報導，柯頓在討論兒童線上安全召開的聽證會詢問周受資，「正如你經常說的，你今天表示，你住在新加坡，你是哪個國家的公民？」。周受資答稱自己是新加坡公民時，柯頓持續在國籍問題上追問「你是任何其他國家的公民嗎」、「你有沒有申請過中國國籍？」

針對柯頓的問題，周受資提到自己在新加坡當過兩年半的兵，沒有其他國家國籍，也未曾申請入籍中國。柯頓隨後問道，「你是否曾是中國共產黨的黨員？」，顯然感到沮喪的周受資仍堅定地回答，「參議員，我是新加坡人，不是中共黨員」。

然而，柯頓並未因此鬆口，「你是否曾跟中共有聯繫或隸屬關係？」周受資則答稱，「沒有，參議員。再說一次，我是新加坡人」。

報導指出，中國大陸與新加坡都不允許雙重國籍。柯頓隨後屢屢拿陸方地緣政治問題拷問周受資，包括天安門事件，陸方對維吾爾族的待遇，以及是否認為中國大陸國家主席習近平是獨裁者。周受資則表示，出席聽證會是為了討論TikTok。

赫芬頓郵報報導，柯頓近年來一再被控涉及反亞裔種族主義，根據國會山莊網站，柯頓當天上福斯新聞談話節目時為自己辯護，「不幸的是，新加坡是遭中共滲透和影響最高的地方之一。所以，對於周受資的App在美國做了什麼，以及為什麼這麼做，他有許多問題要回答」。

TikTok 中共 抖音 新加坡 美國

延伸閱讀

UMG鬧翻TikTok 沒「舞蹈Challenge」 BTS、TWICE受影響

WSJ：TikTok難兌現承諾 美用戶數據仍「送中」

各州努力推新法保護青少年上網 科技業組織頻提告推翻

【Daily Podcast】美國「大型科技公司和網路兒童性剝削危機」聽證會／芝麻街Elmo問候貼文引發心理健康問題反思

相關新聞

不是談線上兒童性剝削？美參議員反覆暗示TikTok星國執行長跟中共有關

美國參議院司法委員會1月31日召開「大型科技公司和線上兒童性剝削危機」聽證會，拷問5名最大社群媒體公司的領導人，共和黨籍...

影／美滑雪勝地驚傳「遊客高空墜地」 目擊者批：巡邏隊經驗不足

美國滑雪勝地「猛獁山滑雪區」（Mammoth Mountain），上週六（1/27）驚傳有一名16歲少女從9公尺高的吊椅纜車掉下來，更有一名目擊者指控，儘管現場有工作人員緊急拉開安全網，卻仍讓女孩重重摔到地面上。

「大家過得好嗎？」來自芝麻街Elmo的問候，引發美國網路的溫暖共鳴

《芝麻街》（Sesame Street）知名角色Elmo於1月29日於社群平台推特（現稱X）的這句簡單問候，3日之內累積近13萬個讚、1萬6千則回應與超過1億9千次瀏覽量。眾多網友至貼文留言回應自己生活難熬、焦慮感襲身、龐大壓力壟罩陷入情緒谷底等等，大量也引起白宮關注，美國總統拜登更轉發回應「烏雲終將散去」。芝麻街（Sesame Workshop）表示，熱烈討論凸顯人們迫切需要更多更好取得的心理健康資源，也建立標籤「#EmotionalWellBeing」呼籲身心健康重要性。

美愛達荷州機場機庫工地崩塌 釀3死9傷

地方官員表示，愛達荷州波伊西機場（Boise Airport）一處機庫施工現場，今天發生崩塌意外，造成3人死亡，9人受傷

邊境移民危機升級 拜登施政滿意度跌至38％以下

根據路透社/易普索今天公布的民調，美國總統拜登1月的施政滿意度從去年12月的40%下滑至38%，主因美國人對經濟與移民問...

WSJ：TikTok難兌現承諾 美用戶數據仍「送中」

華爾街日報(WSJ)31日報導，抖音(TikTok)短視頻平台雖矢言保護美國用戶的數據，斥資15億元引進工程師及第三方查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。