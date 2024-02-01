教室變炮房！人妻教師色誘男高中生 發生關係達30次 下場慘了

美國發生女教師性侵男學生案件。阿肯色州已婚人母教師早年因在電視節目上收到學生暖意告別而爆紅，但約4年後被揭發色誘1名未成年男高中生，在1個學期中和對方發生30次性關係，地點遍布各處，包括女方住處和車輛，連教室和學校停車場都成為「炮房」。女教師甚至趁帶同學生前往其他省份進行比賽時，進入受害學生酒店房間發生關係，相關罪行最高刑罰為無期徒刑，涉案老師事後承認犯罪，懇求13年監禁，法官未有決定。

33歲女被告黑爾（Heather Hare）是已婚媽媽，在阿肯色州的布萊恩特高中（Bryant High School）任教接近10年，主要教導的科目是家政。2020年正值疫情，學校實施遙距學習，其家政課被迫停課，12位學生自拍影片告別，影片在電視節目《早安美國》（Good Morning America）播放，當時黑爾出席節目感動落淚，表示學生喜歡上家政課，最後一個單元是縫紉，「師生計劃很多有趣活動，但我們沒有機會進行」，事件一度由其他媒體報導。

黑爾2020年9月舉辦過捐血日，在影片中交代誕下女兒時失血過多，幸得到及時輸血，才能母女平安，見到一眾學生前來捐血表示欣慰，呼籲大家踴躍捐血。

黑爾日前被揭發利用職務之便，色誘1名未成年男高中生，兩人甚至多次逾矩，黑爾自首後，聯邦調查局和當地警方進行調查。案件近日提堂，受害人以「J.R.」作為代號，控方指2021年秋天正值受害人高中第一日，當時他遇到黑爾，兩人自此進行1對1諮詢，黑爾提供個人電話號碼和社交媒體帳號，兩人主要透過instagram和Snapchat保持聯絡，控方更指「有一次，黑爾告訴J.R.，她夢見2人發生關係」。

2021年至2022年的整個學期中，兩人發生20至30次性行為，地點包括被告住所和車輛，就連學校課室和停車場都淪為「炮房」。2022年4月，黑爾帶同受害人和其他3名女同學前往華盛頓特區參加全國比賽，J.R.建議他們可以在旅途中發生關係，不必擔心被其他人發現，黑爾最終前往J.R.的酒店房間，2人再次發生性行為。

黑爾去年8月被控一項「運送未成年人意圖從事性犯罪活動」罪名，以及一項「透過脅迫跨越州界進行非法性行為」罪名，控方以認罪為由，撤回其餘指控，黑爾在庭上低聲抽泣，在認罪協議中提出認罪，同時尋求13年監禁。法官拒絕針對協議作出裁決，強調會在量刑聽證會上做出決定，但尚未安排何時舉行聽證會。法官同時解釋如果他拒絕認罪協議，黑爾可以選擇撤回認罪，案件屆時進入審訊程序，檢方提醒，一旦罪成，被告可能會被判無期徒刑。

涉案學區發言人回應當地媒體時表示，黑爾去年4月離開學校，同月被捕，「學區了解到最近有1宗案件涉及1名前員工，嚴肅對待所有關於員工不當行為的指控」，學區工作人員得知案件後，立即通知有關當局，工作人員將會繼續和當局合作，「希望得到正義結果」。

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文章授權轉載自《香港01》