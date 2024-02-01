美官員：與中方芬太尼會談有意義但尚須更多措施

（德國之聲中文網）美國總統副助理、白宮國土安全事務副助理達斯卡爾（Jen Daskal）表示，華盛頓希望深化執法合作，包括打擊非法資金，並希望北京進一步管制可用於合成芬太尼的化學品。

達斯卡爾在與中方會談後，在美國駐北京大使館向路透社表示，在所討論的領域中，還需要采取一系列行動。她補充說，再次看到"合作的意願"。

達斯卡爾率領一個跨部門代表團，與中方進行了為期兩天的會談。雙方同意啟動一個反麻醉品工作組。中國官方媒體稱之為中美禁毒合作工作組。這是自2019年底以來，在打擊芬太尼的合作中出現的一個重要積極信號。

去年11月，美國總統拜登與中國國家領導人習近平在舊金山峰會上同意就此議題合作，這也視為兩國關系出現好轉跡象的表現。

芬太尼在美國是一種導致服用過量並致死的主要藥物。美國稱，中國是墨西哥毒梟合成的芬太尼所使用的前體化學品的主要來源地。中國則予以否認。

此次會談後，中國周二（1月30日）表示，會談是"深入和實際的"，希望雙方能加強和擴大合作，"為中美關系的穩定、良好與可持續提供更多正能量"。

達斯卡爾對中國在11月峰會後、以及此次啟動工作組之前就已采取一系列切實措施表示贊許。同時，她也呼籲采取進一步的行動。

"他們對某些參與非法行為的特定企業采取了一些執法措施"，達斯卡爾說道。

她還表示，中國已經開始向國際反麻醉品管制局提供特定事件的信息，"這讓世界各地的國際執法機構能夠根據這些信息采取後續措施"。

達斯卡爾：預期今夏可評估進展

近些年來，中美關系因一系列議題發生緊張。華盛頓希望說服中國重新合作阻止芬太尼流入美國，也因此受到影響。

2019年，中美不尋常地向外公布了在打擊芬太尼犯罪方面的合作。中美執法機構共同宣布，合作破獲一起芬太尼走私案。但打擊麻醉品方面的合作此後隨著新冠疫情以及其它地緣政治緊張事件的發生而陷入中斷。

達斯卡爾表示，一些公司可以采取行動，停止向明顯有違法行為的客戶出售產品，並確保正確標注出口貨物。

她表示，預期到2月以及今夏兩國政府高級官員在華盛頓會晤之際，可以評估相關合作的進展。

（路透社）

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