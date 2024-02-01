拜登主動提 習近平承諾不干預美大選

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）一月卅日獨家報導，中國大陸國家主席習近平去年十一月在舊金山峰會時告訴美國總統拜登，北京不會干預美國今年的總統選舉，且中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅上周在泰國與美國國家安全顧問蘇利文會晤時重申此事。

拜登與習近平去年十一月在美國加州舊金山灣區的費羅麗莊園會談約二小時，ＣＮＮ曝光當時美中官員都未轉述的內容。報導引述消息人士說，拜登率先提起干預選舉話題，習近平簡短回應；王毅和蘇利文廿六日與廿七日在泰國曼谷會談時，蘇利文再次提及此事，王毅對蘇利文重申習近平對拜登的保證，稱北京不會干預美國今年秋天舉行的選舉。

ＣＮＮ報導，近幾個月來，美中資深官員會議反覆討論中方干預或影響美國大選的事，這反映了美中關係的緊張，以及美國官員對外部干預選舉的戒懼。

俄羅斯情報部門二○一六年趁美國總統選舉時，駭入民主黨全國委員會，廣發電郵破壞時任總統候選人希拉蕊．柯林頓的選情；此後伊朗、古巴和中方的情報員也相繼投入，試著影響美國選舉，但其中動作最大的仍是俄羅斯。

美國情報官員告訴ＣＮＮ，在干預美國選舉這件事上，俄羅斯向來比中國大陸更積極；不過，有跡象表明，北京的態度正轉趨積極，尤其鎖定美國選民和候選人。

ＣＮＮ報導，二○二○年以來，中方資深官員的目標是強化美國社會的分裂，指示中方間諜形塑有利北京的美國政策與公眾輿論，這些影響力行動包含中方運用虛假社群帳號，透過網路攻擊美國政治人物；美國情報部門和微軟都曾示警。

報導分析，即便北京願克制，但大陸駭客依然具有影響力；過去幾個月美國國安官員公開示警，指中方網路間諜已藏身美國海事和運輸電腦網路，若共軍侵台，北京可以干擾美國的軍事回應。美國聯邦調查局和美國司法部合作透過法院命令，打擊鎖定美國關鍵基礎設施的大陸駭客。

一名國安局資深官員上周表示，迄今為止尚未見到外國干預美國選舉的新行動。