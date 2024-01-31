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川普若重返白宮！美前國安顧問波頓示警：中國封鎖台灣風險升高

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前國安顧問波頓30日發布新版回憶錄警告，川普再次當選恐有利於中俄。美聯社
美國前國安顧問波頓30日發布新版回憶錄警告，川普再次當選恐有利於中俄。美聯社

美國前總統川普已連贏兩場共和黨提名選舉，出線可能性大增，甚至外界也看好他有望回鍋白宮。美國前國安顧問波頓（John Bolton）30日發布新版回憶錄痛斥，川普是一個完全自私的人，會懲罰他認定的敵人，並安撫俄羅斯和中國。

路透報導，波頓曾於2018年至2019年在川普時期任職白宮，他批評川普沒有政治哲學或連貫的政策前景，並警告，若再次當選，川普可能會退出北大西洋公約組織（NATO）、限制對烏克蘭的支持、讓中國更無懼於封鎖台灣並普遍推行孤立主義。

波頓在《事發之室：白宮回憶錄》（The Room Where it Happened，暫譯）的新前言中寫道：「川普不適合當總統，如果他的前4年表現不佳，那麽後4年就會更糟。」

波頓認為川普本質上是個自私的人，他稱川普只關心他自己的報復，這將消耗他第二個任期的大部分時間，又指川普幾乎只關心自己的利益。他暗示川普希望被一群「白宮奴隸」包圍，毫無疑問地執行他的命令。

波頓在外交政策上使用最嚴厲的措辭，稱川普在共和黨內散播一種孤立主義病毒，川普的失常行為，在國家安全領域比在其他領域更具破壞性。

波頓還認為川普可能退出北約，並說川普第2任期的烏克蘭政策幾乎不可避免地有利於莫斯科。並補充說，台灣和中國周邊其他國家在川普的第2個任期內面臨真正的危險。

他認為，中國國家主席習近平下令封鎖台灣、引發台海危機的風險將會升高。波頓直言，「普亭和習近平會很高興看見川普重新回到橢圓辦公室內。」

川普 白宮

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