美基地遇襲 疑把敵機當友軍

駐約旦美軍基地廿八日遇襲，造成美軍三死四十七傷。初步調查顯示，事發時一架美軍無人機正返回遇襲基地，敵方無人機尾隨，該基地誤將敵機當做美軍無人機而未攔截，讓敵機得手。伊朗支持的伊拉克民兵組織宣稱犯案，美國政府誓言採取「所有必要行動」回應，但強調無意和伊朗開戰。

紐約時報引述美方匿名官員報導，襲擊「廿二號塔」基地的無人機，被誤認是自另一個補給基地返回的美方無人偵察機，防空系統因此未能反應。同一時間另兩架襲擊敘利亞東南部其他據點的敵方無人機，就被擊落。

這次攻擊發生於廿八日凌晨，擊中基地內作為官兵營房的貨櫃屋，當時官兵們都在熟睡。消息人士說，基地防空系統當時處於運作狀態，返航美方無人機都裝有敵我識別系統避免被美軍打下，因此美軍正在調查美方無人機出勤模式及相關情報是否被敵方掌握，甚至可能遭友好國家外洩，才會讓敵機跟隨美國無人機，躲過防空系統攻擊得手。

伊朗扶植的「伊拉克伊斯蘭反抗運動」民兵組織宣稱犯案，伊朗則否認是主謀。

美國總統拜登表明，「將依選定的時間和方式，追究所有人的責任」，但強調美國無意捲入中東的另一場衝突。美國國防部長奧斯丁誓言將採取「所有必要行動」回應，但國防部發言人辛赫表示，「我們當然不尋求戰爭，坦白說，我們認為伊朗也不想和美國開戰」。

白宮國安會發言人柯比說，「我們不尋求以軍事方式與伊朗政權發生衝突」，並稱拜登正在研究應對選項。

以哈戰爭去年十月爆發以來，美軍在伊拉克、敘利亞和約旦等地遭攻擊超過一百六十次。美國官員正在研判，這起攻擊是伊朗蓄意升高衝突，還是只想透過民兵代理人發動有限攻擊卻不慎打死美軍。

美國國務卿布林肯表示，美方的回擊可能採多層次、分階段且會持續一段時間。

紐約時報報導，美軍曾制定計劃，如美軍在中東被伊朗支持的民兵殺害，就會報復打擊伊拉克和敘利亞的伊朗軍事顧問和訓練人員，直接攻擊伊朗的機會不高。