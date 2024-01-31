美日學者憂 川普回鍋 台海不安

日本慶應義塾大學教授加茂具樹表示，中國認為，如果川普今年十一月再次當選美國總統，地區的不確定性將增加。曾在美國歐巴馬政府主管亞洲事務的麥艾文則說，中方認為川普再度當選總統是中國「獲得國際影響力的大好機會」。

「日本經濟新聞」報導，加茂具樹表示，習近平政權認為，如果川普今年十一月再次當選美國總統，將是戰略上的好機會。主張「美國優先」的川普將轉向美國內政，削弱維持國際秩序的意願和能力。

他說，中國認為，川普如果回鍋，地區的不確定性將增加。不過，中國並不認為，美國勢力減弱，代表他們期盼的秩序將會到來。就像習近平常說的「機會伴隨風險」，台灣海峽的未來也會變得更不確定。

曾在美國歐巴馬政府擔任國安會亞洲事務資深主任的麥艾文則對「日經亞洲」表示：「川普執政的絕大部分期間，華府最公開的秘密之一便是川普不關心台灣。有傳言指出，他甚至在與中國官員會面時也這麼說。」

在喬治城大學任教的麥艾文說，現任總統拜登曾四度表明會捍衛台灣，「迫使中國再三思考其軍事選項」。

反觀川普，他去年七月接受福斯新聞訪問時被問到，若再度當選總統是否會在中國武力犯台時捍衛台灣？川普說：「我不會把想法說出來。要是我回答這個問題，會讓我在交涉立場中處於劣勢。」

麥艾文說，川普是會「降低美國在全球地位、削減美國影響力、遠離盟友」的領導人，川普當政時，美國將退出北約、撤出朝鮮半島的傳聞不斷。中方認為，川普若回鍋，是中國「獲得國際影響力的大好機會」。