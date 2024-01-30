川普若再當選美國總統 大陸對台盤算會出現什麼變化？

美國前總統川普重返白宮的聲勢浩大，各界紛紛開始研究，川普若再度上台，對台灣政策有什麼變化，北京對台連同統一時間表的盤算是否也會跟著改變？

日經新聞引述前總統歐巴馬政府國安會亞洲事務資深主任麥艾文 (Evan Medeiros) 指出，在川普執政的大部分時間裡，川普毫不在乎台灣，早是公開的祕密。

相較之下，前美國政府官員、喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）最近撰文論到，拜登總統四度公開表示會出兵保台，對北京方面發揮很強的嚇阻作用。沙特告訴日經，拜登對台的堅定立場也影響其他美國盟友，尤其是菲律賓總統小馬可仕。

一旦川普上台，盟友對美的觀感也可能跟著改變 。川普去年7月接受福斯新聞訪問的談話，讓觀察家銘記在心。

當主持人 Maria Bartiromo 問川普，若再當選總統，美國是否會保護台灣免於中國侵略，甚至不惜和中國一戰，川普並未正面答覆。

「我不想明說，因為如果我擔任總統，我不想說出我在想什麼。」他說：「「如果我回答了那個問題，我將處於非常糟糕的談判立場。」

他話鋒一轉：「話雖如此，台灣確實拿走我們所有的晶片業務。我們以前自己製造晶片，現在在台灣製造。」「我們早該阻止他們，我們應該對他們課稅，應該加徵關稅。」

德國馬歇爾基金會印太計畫的總監葛來儀（Bonnie S. Glaser）最近表示，「川普從未明確表示他不會捍衛台灣，我認為這一點很重要。」

葛來儀也表示，北京最近關注的是穩定和美國的關係，無論誰入主白宮，都會繼續如此。不過，她指出，中國內部倒是開始討論誰上台對北京更有利的辯論。

葛來儀表示，北京方面認為川普是生意型的人物。相較於拜登，他們認為川普不重視盟友，也不看重美台關係。基於這些原因，他們有人更喜歡川普。

不過，大陸不少專家也認為，去年11月拜登和習近平在加州會面相當成功，也希望維持這種關係，但不確定川普若當選是否還有這種可預測性，基於這理由，這些人希望看到拜登當選。

麥艾文告訴日經，鑒於川普上次任內不斷有退出北約和朝鮮半島的傳聞，中方會認為川普上台是「爭取國際影響力的重大機會」；而且即使川普上任後會立即改變大陸對台動武的盤算，但仍會有影響。

麥艾文說，「如果台灣感到緊張受壓，中國可以利用這一點，至於川普不會給予安慰。」