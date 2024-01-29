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川普：重返白宮將對中國大徵關稅 使汽車業回到美國

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國前總統川普27日在內華達州拉斯維加斯參加共和黨總統初選造勢活動。法新社
美國前總統川普27日在內華達州拉斯維加斯參加共和黨總統初選造勢活動。法新社

美國前總統川普28日在其自創的社群媒體Truth Social貼文點名中國大陸，聲稱若今年當選總統，明年就任後就將對中國開徵嚴厲關稅，好將汽車業帶回美國。

據該貼文和美國新聞周刊及國會山莊報報導，暫居今年共和黨總統提名選舉領頭羊的川普貼文宣布，他計畫提振美國汽車業，並痛批美國聯合汽車工會（UAW）主席范恩。

川普先提到，他看了范恩在28日美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）的訪談，這位工會領袖抨擊他，並解釋自己挺拜登的理由。川普指控范恩將美國汽車業賣掉，落入「中國強壯有力的大手」。

川普揚言，只要他重返白宮，他就會祭出關稅，將要求中國與其他國家在美國設廠製造汽車。

華盛頓郵報日前報導，川普正考慮回鍋後對所有中國輸美商品課徵高達60%關稅，這是消息披露後川普首次公開發表相關言論。已有經濟學者對此警告，川普此舉恐造成嚴重破壞和引發貿易戰。

川普宣稱，55%的美國汽車業已從美國出走，「若我（今年）沒當選總統」，其餘也很快就會步上後塵。他還抨擊范恩對拜登政府描繪的電動車願景深信不疑，而製造每輛電動車所需的勞工人數遠比傳統汽車少。他說，更重要的是，美國消費者不需要很多電動車，而且這些車全都在中國製造。

川普矢言，不只電動車，他要各種車都在美國製造。他將藉由關稅或其他手段，要求中國與他國在美國設廠，並僱用美國工人。目前這些國家正在墨西哥設廠，當地也是它們在全球最大的車廠，它們賣車還免關稅。

川普要選民別理搞不清這些狀況的「蠢貨」范恩，並在今年總統選舉投給他，「我將把汽車業帶回美國」。

美國 川普

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