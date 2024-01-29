為求國會軍援以、烏 拜登允關閉美墨邊境

消息人士指出，聯邦參院民主、共和兩黨磋商代表已達成協議，同意加強聯邦政府能力，大幅限制非法移民由南方邊界穿越；拜登總統矢言若這項協商中法案在國會過關，將動用法案授予的權限採納各項嚴峻措施，在美墨邊境因移民過多不堪負荷時「關閉」邊境。

移民暴增過去幾個月讓聯邦執法單位疲於因應。參院協商版的法案預計最快在本周公布，其內容加速難民庇護流程到六個月內完成；相形之下現有體制處理難民申請可能要花十年。華盛頓郵報指出，拜登希望確保援助烏克蘭、以色列款項在國會過關，才會應共和黨要求在邊境問題讓步。另外，美國邊境大批無證移民引發的政治和後勤壓力，也迫使拜登行動。

紐約時報報導，拜登發表書面聲明，以迄今最嚴峻的言詞談到美墨邊界，宣稱它已「破碎」、遇到「危機」，假如國會把議案送到他的辦公桌，他保證會立即遏止移民偷渡。

拜登說，這項法案「假如通過，將成為我國史上最嚴格的改革，確保邊界安全」。拜登承諾，將在國境不堪負荷移民時「加以關閉」。

根據即將公布的包裹方案，國土安全部即將取得新的緊急授權，假如一周期間每日平均遭遇四千難民，就得關閉邊境。假如任何一周，移民越境超過日均五千人，國安部就要向還未進入任何入口港的無證客關閉邊境。依新的提案，任何移民如在邊界關閉期間兩次想越界，一年內不得入美。

拜登祭出最新努力想拯救本協議，但稍早眾院議長強生表示，協議在共和黨居多數的眾院幾乎肯定無法過關。在此之前，參院共和黨人本周便承認，由於川普要共和黨拒絕接受任何他認為不夠「完美」的法案，川普的反對讓本案政治上窒礙難行。

川普批評民主黨政治操弄邊界問題，痛批民主黨「大開邊關」。共和黨人主張，總統已有足夠行政權，足以大量限制移民進入美國，但拜登拒絕使用。強生強調，政府不願執行現有法律，磋商新法有什麼用？強生表示，拜登要共和黨相信他認真保護國家主權，只要採取行動展現善意即可。

移民法案在國會蹣跚難行，加碼援助烏克蘭法案也陷入僵局，極右派眾院共和黨人堅決反對該案，表明若強生不顧他們反對強推，就要罷免他。