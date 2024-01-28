全美「無家者」人數創新高 加州搶劫輕罪化治安瀕臨失控

美國加州無家可歸的街友不斷增加，造成搶劫、吸毒等治安問題，加上政策的輕罪化等問題，讓民眾掩棄而過，科技業、商店與居民紛紛撤離洛杉磯與舊金山，政府對此束手無策，恐釀國安危機。

近年來，美國的無家者人數創下歷史新高，尤其是舊金山、洛杉磯等大城。加州政府雖編列鉅額預算，並想透過社宅與心理輔導解決問題，但成效不彰；同時，美國零售業因竊盜損失的金額突破1千億美元，許多民眾怪罪搶劫被輕罪化，才導致犯罪率上升。

無家者是不定時炸彈

根據《英國廣播公司》報導，美國的2023年的無家者人數比2022年激增12%，全美在2023年有653104人無家可歸，這也是美國住房及城市發展部2007年開始統計以來新高，許多民眾開始針對無家者進行攻擊，也有無家者搶劫商店與民眾，導致洛杉磯的凶殺案數量隨之增加，甚至還出現連續殺人犯。

洛杉磯2022年有4分之1殺人案的受害者是無家者，而無家者僅佔該城市人口比例1.2%，但專家認為，由於無家者的資料登記較難追溯，因此兩者的比例都可能遠遠低估。其中約有38%的無家者曾受到暴力與性侵對待，超過一半無家者不清楚政府對他們有哪些協助。

加州問題最嚴重

加州政府在2018年至2022年間投入175億美元試圖解決無家者問題，該州仍然有17萬名遊民。美國聯邦政府在過去20年雖推出「住房優先」政策，試圖建造更多房屋容納民眾，但為遊民興建的住宅多為社會住宅，獲利空間很小，很難說服建商興建足夠的房屋。

另外，為數不多、但具嚴重精神疾病且會傷害民眾的遊民，是多數民眾希望政府盡快解決的群體。因此政府也耗費40億美元，提供遊民的心理治療，導致加州政府現在處於住房、心理健康問題都想處理，但卻全盤皆輸的狀態。

行竊輕罪化增加犯罪？

此外，加州曾在2014年通過「47號提案」公投，將「商店行竊」等非暴力犯罪降為輕罪，這表示觸犯者可被求處最高6個月有期徒刑，關押在郡監獄，以及最高1千美元的罰款。「商店行竊」的定義是在營業時間進入一家商店，在沒有付款的情況下試圖帶著商品離開商店，且該商品的價值在950美元（含）以下即可。

雖然行竊者過去若曾有重罪紀錄，則不適用輕罪條款，且若「商店行竊」若為集團犯罪，且竊盜目的為販賣贓物，就算竊取商品不到250美元也算是重罪。但網路不時盛傳錯誤訊息稱，在加州偷竊只要金額低於950美元就可以無罪，這顯然是錯誤訊息。

商店行竊犯罪率下降

全美零售聯合會表示，竊盜集團成為零售業者的頭號問題之一，而且近9成認為和一年前相比，竊賊變得更暴力、更具侵略性。2023年公布的「全美零售安全調查」顯示，2022年全國零售業因竊盜損失1121億美元，高於2021年的939億美元、2020年的908億美元。

但對此學界看法不同，加州大學爾灣分校犯罪學教授庫布林認為，零售業者把業績不佳通通推給竊盜案激增的說法，只道出一部份的事實：通膨挑戰、消費模式轉向電商平台也都是實體零售業者表現欠佳的原因之一。

但達吉特（Target）等大型零售商因竊盜損失與安全問題決定關閉加州的分店；過去三年來，加州失去了11家財富1000強企業，包括惠普、甲骨文和Tesla等大企業，全都已搬到德州。如今，儘管加州有許多經濟優勢，但在商業環境和經濟政策的排名幾乎已經墊底。

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