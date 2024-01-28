川普再敗 誹謗案判賠女作家26億

控告前總統川普性侵勝訴的美國專欄女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）再告前總統川普誹謗案，由七位男性，兩位女性組成的紐約市曼哈頓聯邦法院陪審團廿六日裁定，川普必須賠償八三三○萬美元（約廿六點三億台幣）。裁決出爐後，川普隨即聲明將上訴。

八十歲的卡洛爾廿六日步出法院時不發一言，僅透過公關發表聲明強調，對所有曾被擊倒後又站起來的女性來說，這是一次偉大勝利，對企圖不斷踐踏女性的所有惡霸而言，這是一次重大失敗。

卡洛爾指控一九九六年遭川普性侵，川普則長期以社群媒體抨擊卡洛爾。美聯社報導認為，此一裁定可謂對川普尖銳又代價不菲的指責。

卡洛爾二○一九年出版回憶錄指稱一九九六年在紐約第五大道波道夫．古德曼百貨公司試衣間遭川普性侵。紐約聯邦陪審團去年五月裁定川普須賠償她五百萬美元。川普喊冤並上訴，反批卡洛爾造謠說謊，再被卡洛爾提告誹謗和求償一二○○萬美元。

卡洛爾聆聽陪審團裁決時緊握律師的手，宣布賠償金額時露出微笑，幾分鐘後則流著淚與律師團擁抱。

川普廿六日稍早曾現身法庭，但在卡洛爾律師結辯時離開。等到辯護律師開始結辯時，川普才又回來，陪審團討論時也留在法庭內。陪審團宣布裁決前半小時，川普就離開法院。裁決出爐後不久，川普發表聲明痛批本案「絕對可笑」，「我們（美國）的司法制度已失控，被當成政治工具」。

川普在紐約另一起民事訴訟也正待判決出爐。他涉嫌浮報房地產價值並誤導銀行及保險公司，前年被紐約州檢察長詹樂霞以金融詐欺民事罪名起訴，檢方要求他歸還三點七億美元非法獲利。

川普是否有足夠財力因應多起民事訴訟賠償引發媒體議論。據報導，二○二一年六月卅日截止的會計年度是外界可取得年份最近的川普財務報告，顯示川普持有二億九四○○萬美元現金及等價物品。