誹謗女作家判賠26億元…外媒還原庭審過程 川普小聲嘀咕講這句

周五（26日），陪審團判決美國前總統川普因誹謗女作家卡洛爾（E. Jean Carroll），須向對方支付8330萬美元（約新台幣26億元）的賠償金。賠償金包括1830萬美元（約新台幣5.7億元）的名譽損害賠償金，以及6500萬美元（約新台幣20億元）的懲罰性賠償金。

卡洛爾2019年起訴川普，指責對方否認了近30年前對她進行了性侵犯，破壞了她作為一名值得信賴記者的聲譽。當時，川普還是美國總統。

陪審團聽取了該案的結案陳詞。卡洛爾的律師曾呼籲，川普要為誹謗卡洛爾和否認強暴她付出「沉重」代價。

川普在其自創的社交媒體平台「Truth」稱，他將對卡洛爾誹謗案的判決提出上訴，並補充說周五的判決是「荒謬的」。

庭審期間發生了什麼？

周五的庭審持續了不到三小時。 在庭審過程中，這位前總統被聽到小聲嘀咕說，這個案件是一場「欺詐行為」和「獵巫」，他聲稱不知道卡洛爾是誰。法官兩次要求他保持安靜。 川普在卡洛爾的律師進行最後陳述時離開了法庭。之後，他在自己的律師陳述時返回庭審。

卡洛爾稱川普的表現得好像他的行為似乎不受法律約束。她補充說：「這場審判是為了永遠讓他叫停這些行為，現在是讓他為此付出巨大代價的時候。」

川普的律師則表示，卡洛爾享受著新獲得的名氣，她比以往任何時候都「更開心」，並援引卡洛爾的證詞稱，她已經進入了支持者的「愛的繭」。

官司纏身的川普

周五的陪審團由七名男子、兩名女子組成。這是在九個月內第二次有陪審團就與卡洛爾相關的案件作出裁決。去年5月，另一個陪審團判決川普必須向卡洛爾支付500萬美元（約新台幣1.5億元）賠償金，理由是性侵。

川普還面臨四項刑事案件的指控，其中包括兩項意圖推翻2020年總統大選結果的指控，而川普概不認罪。

儘管背負官司，川普本周二（23日）贏得了新罕布什爾州的初選，這讓他距離成為2024年共和黨總統候選人更進一步。

（美聯社，路透社）

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