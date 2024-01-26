川普有望捲土重來奪回白宮？中國大陸該開心還憂心 專家這樣分析

據路透社1月25日公布的民調顯示，川普目前正以40%支持度領先現任總統拜登的34%。川普會不會在今年年底再度成為美國的領導人，也是美國的競爭對手、站在西方國家對立面的超級強國——中國所關注的焦點。

各家媒體與政治學者就川普言論以及美中之間互動分析：若川普二度就任美國總統，可能會對中國產生哪些影響。

取消最惠國待遇？

美國財經媒體彭博社預測，川普將推動美中經濟進一步脫鉤，可能採取的措施包括「終止中國的最惠國待遇，提高關稅並對中國進口商品設置其他貿易壁壘」。此外，還可能「對投資和資本流向中國施加更多限制。」

鷹派主導

克萊蒙特·麥肯納學院政府學教授裴敏欣在彭博社發表評論文章也稱，幾乎能夠肯定川普會讓對華鷹派人士擔任重要的經濟和國家安全職務，屆時除了取消中國的永久正常貿易關係地位（PNTR，形同最惠國待遇），還將擴大對中國高科技行業的出口管制所涉及的領域及技術。

此外，裴敏欣提到：「鷹派可能會在台灣問題上引發與中國的直接軍事對抗。由於川普本人並不精通台灣問題的細微差別，他很可能會支持一些看似象徵性的措施，例如允許美軍在台灣進行聯合訓練演習或者允許台灣總統訪問華盛頓。」他認為，這可能會被中國視為美國對台灣獨立的支持，並以軍事行動作為回應，川普政府也會展示武力回擊，進而威脅世界安全。

美中台三角關係

在台海議題方面，美國媒體CNN政治作家沃爾夫（Zachary B. Wolff）去年11月撰文稱，「川普在總統任期間曾以多種方式支持台灣，但有跡象表明他可能會回到戰略上更加模糊的立場」。沃爾夫舉例，川普去年7月曾在媒體採訪中抱怨台灣「搶走了我們所有的晶片業務」，但沒有對「如何在中國對台灣採取行動時保衛台灣」作出回應。

英國《經濟學人》雜誌分析也指出，美國對台政策可能會因為川普認為台灣「白吃白喝」而受影響。分析稱，「儘管台灣已將國防開支提高到其GDP的2.5%，但仍需依賴美國在亞洲的龐大軍事存在來遏制中國可能的入侵，……，川普可能會質疑美國人是否應該為台灣的防務買單。」

川普執政時期的美國國防部前副助理部長科爾比（Elbridge Colby）對DW表示，他預測未來任何一屆共和黨政府都會更加關注中國，而台灣將是其中至關重要的一部分。然而科爾比也提到：「美國保衛台灣的成本和風險有多大，將是台灣問題如何納入美國政策的關鍵變量。如果台灣變得無法防禦，那麼包括共和黨在內的任何政府都很難真正為台灣進行實質性防禦。」

台灣《聯合報》刊出兩岸關係學者、東海大學教授潘兆民的評論稱，若一向以美國利益為優先的川普當選總統，「美中貿易戰勢必更為激烈，對台灣半導體產業的壓迫力道只會更強硬」。他認為，川普有可能會「為了個人選舉利益，以台灣為『誘餌』，與中共達成更有利美方的協議」。

《日經亞洲》引述亞洲協會政策研究所資深研究員但若雲（Rorry Daniels）報導，民進黨籍的賴清德當選下屆台灣總統以及川普可能再次成為白宮主人，這兩個難以預測的領導人若同時執政將是北京的噩夢。但若雲還提到，中國也擔心親台灣的前國務卿龐培歐重返川普第二任政府擔任領導職務。

關於川普勝選會不會為台灣帶來風險，國際危機組織的中國問題資深分析師蕭嫣然在接受DW採訪時表示：「川普本人對中國的看法很重要，但他的顧問們的看法也很重要。因此在某種程度上，這將取決於他任命誰擔任重要職位、他最終會聽取誰的意見，以及他對如何與習近平打交道的個人信念。」蕭嫣然補充：「台北必須非常清楚自己的利益所在和希望實現的目標，並與潛在的川普政府直接溝通。」

中國最不喜歡的人？習近平最支持的人？

新加坡媒體《聯合早報》評論員金建國認為，川普是所有參與2024年美國總統競選的人裡面，中國最不喜歡的人。他指出，相較於川普的高調行徑，「拜登自始至終竭力避免中美發生軍事沖突，對中美關係做出積極貢獻」。金建國稱，可以預見的是川普若上台，「將對中美貿易關係大刀闊斧開刀」，因此「中國最希望川普落選，因為經貿關係是中國僅有可以從美國獲得實實在在收益的渠道」。

美國《大西洋》雜誌記者舒曼（Michael Schuman）則持相反意見，他認為悄無聲息的拜登政府反而比大張旗鼓的川普政府給中國造成更嚴重的打擊。他指出：「如果習近平能在11月投票，他一定會投給川普。」

舒曼認為，過去川普執政時帶領美國退出全球領導地位，這給了習近平機會向世界展示：中國是一個更負責任的大國。如果川普掌權，「通過削弱美國的國際地位和其國內民主，川普將為習近平提供比拜登更多的機會來擴大中國的影響力，贏得發展中國家的支持。」

長期關注印太局勢的《外交官》雜誌發表文章分析拜登和川普的政策，探討誰執政對中美關係影響更大。作者Dingding Chen 和Xinrong Zhu寫道：「拜登和川普在長期方向上意見一致，但最明顯的分歧涉及短期政策反應和選擇。拜登繼續執政會產生更可預測的『脫鉤』趨勢，而川普重新掌權則會在短時間內帶來直接、緊張的分歧。」他們在結尾指出：「這兩條道路最終都會出現在華盛頓進行的整體協調競爭中，因此要認識到哪條道路的影響會大於另一條道路，並沒有那麼簡單。」

DW記者Richard Walker對本文亦有貢獻。

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