麥當勞美國推新概念餐廳 CosMc's開幕首月客流量達傳統店2倍多

美國麥當勞（McDonald's）新概念餐廳CosMc's開業後，商業洞察平台Placer.ai在1月6日公布數據指，CosMc's營運的第一個月，客流量已是麥當勞傳統分店的2倍多。

Placer.ai數據顯示，由於CosMc’s店面較小，如果按照每平方英尺客流量來計算，其客流量更是麥當勞傳統分店的3倍多。

CosMc’s店面僅約2500平方英尺（約762平方米），卻有4條得來速車道。麥當勞傳統分店平均有4000至4500平方英尺（約1219至1372平方米）。

Placer.ai派調查員親赴現場時發現，CosMc's生意非常好，有多達80部車在排隊等候。

CosMc's第一間門市2023年12月7日在伊利諾伊州開幕。這間餐廳主打飲料，包括冰茶、咖啡、冰沙、水果能量飲料等，也有推出包括三明治、雪糕和鹹餅乾在內的輕食產品。

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文章授權轉載自《香港01》