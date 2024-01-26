騷擾貼傳單挺民主人士 中國留學生在美被定罪

經過4天的審判，一名中國學生週四（1月25日）在美國被陪審團裁定有罪。這名學生曾就讀美國伯克利音樂學院，2022年10月他在網路上看到另一位學生張貼傳單支持民主，除了騷擾對方，還威脅她若不撕掉傳單，就要「砍掉她的手」。

遭裁定有罪的學生是26歲的吳曉雷（Xiaolei Wu，音譯），貼傳單者在法庭上以佐伊（Zooey）代稱。吳曉雷的律師先前主張，其言論並非威脅，而是為提醒對方倡議行為可能的後果，因而發生「不成熟」的網路爭執並做出「錯誤判斷」。

根據美國司法部25日的新聞稿，吳曉雷2022年12月被捕，並且被指控網路跟蹤、跨洲傳送威脅訊息、跟蹤等罪名，今年1月遭到聯邦陪審團起訴。檢察官利維（Joshua S. Levy）表示，在美國，沒有人該因表達政治觀點，而遭受暴力威脅和網路跟蹤騷擾。美國聯邦調查局（FBI）探員柯恩（Jodi Cohen）則說，倡議人士表達對中國共產黨的反對意見，吳曉雷卻試圖恐嚇、迫使其噤聲，此舉完全違背美國的民主價值。

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2022年10月，佐伊在伯克利校園內張貼的英語傳單上寫著「我們要自由」、「我們要民主」、「跟中國人民站在一起」等口號。據悉，佐伊來自中國，擁有美國永久居留身分，但她的家人仍在中國。

隨後，吳曉雷透過微信、電子郵件和Instagram，發了一連串訊息給佐伊。其中一條訊息寫道：「再繼續貼（傳單），我就把你這混蛋的手砍掉。」

吳曉雷還警告佐伊，他已向中國公安機構舉報了她的倡議行動，因此公安會去「問候」她的家人。此外，他還找其他人去打聽佐伊的住址，並把她的電子郵件公開、希望引發更多人在網路辱罵她。

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美國檢方認為，吳曉雷的網路訊息導致佐伊心生恐懼，擔心她在中國的家人安危。陪審團認定，吳曉雷犯下了網路跟追、威脅等罪行。他將於4月24日面臨美國法官量刑。犯下網路跟追，最高可罰5年監禁、3年的獄後監督，以及最高25萬的罰款。

西方各國持續對抗中國政府打壓海外異議人士的企圖。人權團體指出，在國際大學就讀的中國學生經常遭到監控，學術自由也面臨威脅。

（綜合報導）

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