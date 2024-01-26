全球首例 美國死囚將用氮氣處決

美國聯邦最高法院廿四日拒絕暫停阿拉巴馬州死刑犯史密斯（Kenneth Smith）的氮氣處決，阿州將按計畫在廿五日晚間執行史密斯的死刑，讓他成為史上首例吸入氮氣窒息伏法的死囚。州政府稱這種處刑方式相當人道，專家則譴責這種未曾用過的處決方式會造成劇烈疼痛，形同虐待。

全球死刑執行數 製表／國際中心 史密斯一九八八年受雇謀殺伊莉莎白．桑尼特，一九九六年遭陪審團定罪並處以終身監禁，法官推翻陪審團裁決，改判死刑。二○二二年十一月十七日，阿州以注射毒劑方式對史密斯行刑，但行刑官花費四小時仍無法在他的鎖骨等部位血管放置必要的靜脈導管，最後因執行令載明的行刑時間將屆，暫停行刑。

阿州最高法院去年十一月裁定，允許以氮氣對史密斯執行死刑，州檢察長馬歇爾稱氮氣處決「也許是有史以來最人道的處決方法」。安樂死合法化倡議人、澳洲醫生尼特斯奇克推出在密閉空間輸入氮氣的安樂死方式，至少已有五十人透過氮氣缺氧安樂死。

全美僅阿拉巴馬、奧克拉荷馬和密西西比州批准氮氣缺氧的死刑處決方法，但從來沒有實際用過。

史密斯的律師將先前失敗的處決經歷描述為酷刑，表示該經歷讓史密斯遭受嚴重精神痛苦。律師並稱氮氣處決「最近才發布且未經測試」，而且是「任何州或聯邦政府從未嘗試過的新方法」。在阿拉巴馬州法院駁回上訴後，史密斯和他的律師上周籲請聯邦最高法院暫停執行死刑，稱第二度處決史密斯殘忍且不尋常，違反憲法，但最高法院廿四日駁回上訴，簡短裁決中未詳述原因，也無明顯異議。

根據阿州政府計畫，史密斯將於艾特摩爾的霍爾曼監獄死囚牢房伏法，五名記者獲准觀看行刑過程。行刑官將為躺在擔架上的史密斯戴上面罩，留兩分鐘時間交代遺言，接著面罩會灌輸氮氣至少十五分鐘。

聯合國人權辦公室十六日呼籲終止這項計畫，稱可能構成酷刑，違反美國在國際法中的承諾。美國艾默里大學教授齊瓦特說，過去一項針對志願者的研究顯示，呼吸純氮氣十五到廿秒就會出現全身性癲癇等症狀。