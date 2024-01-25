川普再拿下新州 海理誓續奮戰

路透報導，美國前總統川普二十三日在新罕布夏州共和黨總統初選再度獲勝，雖然黨內唯一剩下的競爭對手、美國駐聯合國前大使海理誓言繼續奮戰，但距離他與民主黨籍現任總統拜登於十一月大選再度一決雌雄又更近一步。

海理在選後告訴支持者，「這場選戰離結束還早得很，我是戰士，鬥志旺盛，我們現在是最後一個站在川普身旁的人」。川普則以嘲笑海理當勝利感言開場白，稱呼她是「冒牌貨」，「她正在發表像是她贏了一樣的演講，她沒贏，她輸了。她過了一個非常糟糕的晚上」。

根據美聯社，在已開出的百分之九十一選票中，川普以百分之五十四點六得票率領先，海理則為百分之四十三點一。雖然海理原本希望新州為數可觀的獨立選民會讓她爆冷獲勝，但初選結果顯示，川普成為一九七六年以來，第一位橫掃新州與愛荷華州兩場競爭性初選的共和黨參選人，而且在美國史上，從來沒有在這兩州獲勝，卻未獲得共和黨黨內提名的例子。

紐約時報指出，川普還創了一項歷史紀錄，過去連贏這兩州初選的共和黨參選人都是在任總統，川普是第一位非在任總統。

新州開票結果可能促使一些共和黨員呼籲海理退選。不過，海理競選團隊誓言奮勇前進，準備選到三月五日的「超級星期二」。屆時，十五個州與一個領地的共和黨選民將投票選出總統提名人。