川普2.0美股表現將媲美他第一任？瑞銀策略師：推論謬誤

前美國總統川普接連贏得愛荷華州和新罕布夏州共和黨初選，在南卡羅萊納州又大幅領先2011年至2017年擔任該州州長的海莉，看來取得共和黨總統候選人提名已勝券在握，線上賭盤甚至預測他再次當選總統的機率如擲銅板。

MarketWatch報導，由Bhanu Baweja領導的瑞銀集團（UBS）倫敦策略師團隊表示，假如只憑川普第一次擔任美國總統時任內美股表現優異的印象，就推測他若贏得第二任美股也將大漲，投資人可能推論錯誤。

Macrotrends網站的資料顯示，拜登政府執政36個月來，美股標普500指數漲幅達31%，相形之下，川普政府執政三年期間的漲幅為41.5%、歐巴馬任內前三年漲幅為58.9%。

瑞銀策略師團隊在報告中寫道：「我們訪談的投資人大多把2016年至2017年的經驗，當作川普如果勝選後股市表現可能如何的樣板；那是對股市十分看多的觀點。我們認為，這個共識大大地低估了這回美國經濟、股市和風險溢價的起始點有多麼不同。」

就市場和經濟現況而論，瑞銀團隊說：「經濟周期晚得多，財政空間和債市的耐性消耗殆盡，盈餘預期比較高，而且，或許最重要的是，風險溢價已經大幅收緊了。」

從政策面來看，瑞銀團隊預期，如果川普在2024年總統大選勝出，只會局部延長川普2017年的減稅方案；倘若全盤延長川普減稅案，債務占國內生產毛額（GDP）比率勢必升高。

瑞銀團隊說，如果共和黨在總統和國會選舉都大獲全勝，股市的反射性動作是起初大漲回應，但後來回吐一部分漲幅，12個月內漲幅平均約6%。相形之下，若是民主黨拿下白宮和國會，選 後頭三個月股市漲幅較小，但12個月內的表現更佳。