贏得新罕布夏州初選 川普嘲笑對手：她度過了一個非常糟糕的夜晚

美國前總統川普周二（1月23日）贏得了新罕布夏州的初選，他距離成為2024年共和黨總統候選人更進一步。在艾奧瓦州黨團會議上取得壓倒性勝利後，川普只剩下前聯合國大使海理（Nikki Haley）一個強勁對手。

海理的表現超出預期，但未能取得重要勝利。

在他的勝利派對上，川普嘲笑了他這位僅剩的對手，稱她是「冒牌貨」，並說：「她的演講說得就像她贏了一樣。她沒有贏。她輸了……她度過了一個非常糟糕的夜晚。」

據美聯社估計，在81%的已完成統計選票中，川普的得票率為54.8%，擊敗了以43.6%的得票率落後的海理。

根據愛迪生研究公司（Edison Research）的初步預測，川普將贏得至少12個新罕布夏州代表席位，而海理只有9個，還有1個席位有待爭奪。

當天的報導顯示，選民投票率很高。

與此同時，美國總統拜登在新罕布夏州的民主黨初選中獲勝，這在很大程度上具有象徵意義。

拜登競選團隊：川普幾乎鎖定了共和黨提名

拜登的連任競選團隊表示，川普在新罕布夏州初選的勝利意味著他幾乎肯定會成為共和黨2024年的提名人，並在選舉日與拜登對決。

拜登競選團隊經理羅德裡格斯（Julie Chavez Rodriguez）在一份聲明中說：「今晚的結果證實，川普幾乎鎖定了共和黨提名，否認選舉、反自由的MAGA運動已經完成了對共和黨的接管。」

提名戰接下來將轉向內華達州，川普在那裡已經擁有可觀的前景。之後是海理的家鄉南卡羅來納州，川普領先這位前州長約30個百分點。

新罕布夏州的出口民調顯示，川普的支持率很可能會超過他的基礎選民。

提名過程將持續數月，但共和黨很可能在四月前決定總統候選人。

海利誓言繼續競選

對於川普預計的勝利，海理向她的對手表示祝賀，並誓言要繼續戰鬥，她說「這場競選遠未結束。」

「政治中最不為人知的秘密是，民主黨人是多麼想與川普競選。」她在川普獲勝後對支持者說，「川普的提名就是拜登的勝利。」

在周二投票之前，海理的團隊表示，她打算在3月5日「超級星期二」之前繼續參選，屆時16個州的選民將為本黨候選人投票。

她在競選備忘錄中寫道：「超級星期二之後，我們將對競選形勢有一個非常清楚的認識。屆時，26個州和地區的數百萬美國人將投票。」

（美聯社、法新社、路透社）

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