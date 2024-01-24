川普贏得新罕布夏州初選後 專家押注最快「這時間」大局底定

前美國總統川普23日晚間在共和黨新罕布夏州總統提名的初選勝出，在與前南卡羅萊納州州長海利的兩人競賽中，取得穩定領先，專家認為川普能否獲提名的關鍵時間點，將是3月5日。

分析師對川普是否已篤定能獲共和黨提名，依然意見分歧。瑪麗華盛頓大學政治科學教授凡斯沃斯說，川普接連贏得新罕布夏州和愛荷華州的共和黨初選後，「川普兩勝零負，幾乎已大局底定」。

他說，若川普在24日於海利家鄉南卡羅萊納州的初選勝出，篤定將獲共和黨提名，「然而，我認為，海利能否撐到南卡州初選仍不明確，因為共和黨要她退出的壓力將愈來愈大」。

另一方面，明尼蘇達大學政治與治理研究中心主任雅各布則警告，別太快認定海利會輸掉，強調3月5日超級星期二的重要性，因為屆時將有十幾個州舉行初選。他認為現在還沒有共和黨初選已結束的證據，現在只是漫長戰線的其中一個階段。

雅各布認為，到了超級星期二，將更能掌握共和黨初選的情況。