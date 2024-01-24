「川普2.0」來勢洶洶 商界大老憂：恐讓美國越來越糟

美國共和黨參選人迪尚特21日宣布退選，這表示川普的黨內初選競爭者，僅剩海利一人苦撐。當前川普贏面有多少？《經濟學人》《金融時報》皆分析，許多美國商界巨頭擔憂，如果川普二次執政，恐讓美國離「再次偉大」愈來愈遠。

隨著美國佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）21日宣布，因民調遲遲沒有起色，將退出共和黨初選，轉而替兩度被彈劾的前總統川普站台。原本三人競逐的居面，瞬間僅剩民調低迷的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley），仍在苦撐。

外界預估，2024年11月的總統大選，恐怕又將是川普對上拜登、兩位老人家廝殺的局面，只是如今兩位的年紀，比起第一次對戰，無可避免又再老了好幾歲。考慮到拜登已高齡81歲，早有民調指出，77％美國人認為他年紀太大，讓「狂人總統」川普重新掌舵白宮，再增添可能性。

而這一切，都讓美國商界大佬們憂心忡忡，他們擔心「川普2.0」恐怕無法讓美國再次偉大，反而會變得更糟！

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) 2024年1月21日

影／迪尚特在影片中說：我對於百分之百履行自己的承諾引以為傲。我很清楚，大部分共和黨初選選民想要給唐納．川普另一次機會。

川普「二次執政」贏面有多大？

回顧1月16日，愛荷華州首戰，川普在半小時內勝出，取得超過半數支持率（51％），輾壓迪尚特（21％）、海利（19％）。外界分析，美國民選歷史以來，還沒有參選人在贏得頭兩州初選後，卻在提名戰落敗的紀錄，因此，川普若再成功拿下1月23日登場的新罕布什爾州初選，幾乎肯定將代表共和黨，角逐2024白宮大位。

根據《CNN》與新罕布什爾大學（UNH）共同製作的民調，調查期間為1月16至1月19日，共2346人參與問卷，川普再度將差距拉開至二位數，較上次民調大增11個百分點，支持率來到50％；海利民調為39％，增加7個百分點。

新罕布什爾州為著名搖擺州，以溫和派選民居多，川普過往難以穩定擴大支持率。然而，如果民調確實反映多數民意，意味著川普再度拉開差距，外加握有6％支持率的迪尚特棄選，轉而替川普背書，當前第二戰的局面，對海利相當不利。各界分析皆指出，新罕布什爾州恐成海利的「最後機會」。

摩根大通CEO曾批川普，為何突然改口？

眼見「川普2.0」來勢洶洶，美國商界紛紛聞風色變。其中，曾明顯表態對此感到擔憂的大佬，包括摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。他在2023年7月接受《經濟學人》訪問時，直言「我很擔憂川普將二次執政」，11月時更高度讚揚競爭者海利。過去，戴蒙也曾批評這位狂人總統，2018年甚至暗示，如果自己參選，可望贏過川普。

只不過，戴蒙最近對川普的態度卻180度大轉彎，他表示川普的北約與移民政見「還算正確」。「退一步說實話，」戴蒙在近期落幕的達沃斯論壇上表示，「川普讓經濟成長起色，貿易稅改革也取得成效，他對部分中國問題的看法也正確。」

摩根大通執行長戴蒙最近對川普的態度180度大轉彎，他表示川普的北約與移民政見「還算正確」。歐新社

這個轉折，可從《金融時報》《經濟學人》近期分析看出端倪。

近日，支持拜登的前財政部長Larry Summers，積極呼籲商界領袖表態反對川普，他強調義大利經濟，在獨裁總理墨索里尼（Benito Mussolini）執政時，儘管前幾年表現良好，之後卻由盛轉衰。然而，當前美國商界的氣氛，儘管憂心忡忡，恐怕仍沒人敢出頭，登高一呼表態「反川普」。

究竟，CEO們在擔憂什麼？首先，隨著大眾對大企業的信任度下降，民粹主義更能趁虛而入，煽動喊商業、反菁英的言論。一位知名企業負責人匿名向《經濟學人》表示，如果他公開反對川普競選，「這位前總統會很高興。」

這類舉動，如同給了川普與其支持者，一個對靶開槍的機會，百威啤酒（Bud Light）正是血淋淋的案例。百威因雇用跨性別網紅，引起保守右派支持者激烈抵制，直接從美國啤酒銷售官軍的寶座跌落，市值更在兩週內蒸發1600億新台幣。面對川普的狂熱信徒，企業界也不敢大意，萬一弄巧成拙，恐難以承擔損失。

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「川普2.0」的美國，將如何？

萬一「川普2.0」成真，美國將迎來什麼樣的四年？

首先，川普政府將比過往更加激進與孤立。《金融時報》指出，2021年1月的國會大廈暴動，恐嚇退第一次執政時，與川普共事的溫和派商業人士。

再者，川普全面提高關稅10％的政策、拉高移民政策標準，可能將導致美國缺工問題擴大，在經濟、貿易與全球脫鉤。更不用說，川普上台意味與中國的貿易戰將大幅惡化，川普政府將更嚴禁的斷絕與中國的貿易往來。

川普2016年高喊的「美國製造」，大幅鬆綁企業稅收，不過這些錢多數流向股市，而非擴大建設，再加上低利率，推升美國股價快速上漲。美國聯準會2023年6月釋出「時代終結」（End of an Era）文件印證，1984至2020 年期間，超過半數的實質企業利潤增長，是得益於多年的降息時代，以及削減企業稅收。

然而，就算川普「舊把戲」重玩，推動經濟成長的效果，恐怕也難以像第一次任期時一樣強勁。「貨幣研究協會」（Currency Research Associates）報告指出，當前標普500指數比房地產泡沫化時的估值還高，在此狀況下，即便聯準會開始降息，美股仍高機率將下跌。

身為「氣候懷疑論者」的川普，也有可能衝擊拜登重要的《清潔競爭法案》，與歐盟力推的能源轉型背道而馳。至於恐衝擊全球的美債危機，依舊虎視眈眈，持續膨脹的政府赤字，仍將是令下一屆總統頭痛的難題之一。

考慮到距離選舉結果出爐還有約十個月，一切仍充滿變數，包括兩位候選人皆年事已高，而川普依舊官司纏身，各大企業執行長選擇嘴巴緊閉，緊盯選情。

（本文出自2024.01.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）