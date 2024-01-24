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共和黨新州初選 AI假拜登攪局

聯合報／ 記者張聲肇、高詣軒／綜合報導
新罕州今天初選投票，共和黨僅剩海理和川普對決，但海理的民調還大幅落後川普。（歐新社）
新罕州今天初選投票，共和黨僅剩海理和川普對決，但海理的民調還大幅落後川普。（歐新社）

新罕布什爾州共和黨總統提名選舉廿三日登場。紐約時報廿二日報導，這是前駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海理擊敗初選領頭羊前總統川普的最後、也是最佳機會。但投票前許多當地民眾卻接到仿冒總統拜登聲音的機器人打來「反催票」電話，鼓勵別出門投票。新州檢方廿二日表示已展開偵辦，呼籲州民不要理睬。

仿冒拜登的電話語音確實酷似拜登口吻，也加入他的「一派胡言」等口頭禪，內容提到廿三日投票只會使共和黨再次選出川普，應把精力留給十一月正式大選。但廿三日初選投票其實不會影響大選投票權，拜登也不會出現在廿三日的選票，因為民主黨全國委員會與新州對初選日期有爭議。

此事主謀仍未知，但來電號碼顯示為新州民主黨前黨部主委蘇利文（Kathy Sullivan）私人號碼。蘇利文則聲稱，她接獲消息後立即報警，並向法院表示號碼遭濫用，認為主謀意在介選和騷擾支持拜登的選民。拜登團隊說，正研議應對方式，必會回擊散播假訊息、破壞自由公平選舉的人。

此前一個支持民主黨籍聯邦眾議員、總統擬參選人菲力普斯的政治團體，要求一間邁阿密新創公司創建一款聊天機器人，讓用戶能與菲力普斯做問答。人工智慧（ＡＩ）業者OpenAI廿日向率先披露此事的華盛頓郵報說，最近已移除一個違規的開發者帳號，公司政策不允許從事政治競選或未經同意冒充個人。

紐時報導，佛羅里達州州長德桑提斯退出初選後，由於新州初選獨立選民比例較高，他們通常傾向較溫和的參選人，或許對海理有利。但據美國索夫克大學廿二日公布的民調，川普仍以五成七支持度領先海理的三成八。川普廿二日則在新州的最後衝刺造勢請到前對手聯邦參議員史考特、企業家馬斯瓦米等大咖站台。

拜登 投票 川普

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