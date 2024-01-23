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火燒車也毀不了的保溫杯！女子一次就偷走65個 塞進車內後逃逸遭逮

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國加州有名女子日前就從一家商店偷了65個Stanley牌的不銹鋼水杯，旋即遭到警方逮捕。照片翻攝：FACEBOOK / City of Roseville, California Police Department
美國加州有名女子日前就從一家商店偷了65個Stanley牌的不銹鋼水杯，旋即遭到警方逮捕。照片翻攝：FACEBOOK / City of Roseville, California Police Department

美國Stanley牌保溫杯最近幾個月成了各地民眾瘋搶的熱門網紅商品，但這股狂熱日前上升到了新的層次，加州有名女子據報從一家商店偷了65個Stanley牌的不銹鋼水杯，但旋即遭到警方攔截跟逮捕。

NBC新聞22日報導，加州首府沙加緬度東北的普萊瑟郡羅斯維爾市（Roseville, Placer County, CA）警局近日上臉書發文，稱他們接獲報案，指市內有家商店發生了竊盜事件，「職員見到一名女子拿了滿滿一推車的史丹利水瓶，卻沒有付錢。嫌犯不顧職員的阻擋，把偷來的商品塞進了自己的車」。

羅斯維爾警方表示，一位警員注意到嫌犯駕駛的可疑車輛，實施了交通攔查，發現後車箱和副駕駛座塞滿了各式各樣的保溫杯，贓物的價值約2500美元（折合新台幣約78415元）。該名女嫌犯據報今年23歲、身分迄今尚未公開，但已被控重竊盜罪。

根據此前新聞，TikTok有網友於2023年11月上傳了一隻影像，可見到她從一輛燒毀的汽車取出一個Stanley牌「Quenchers」保溫杯，不只接近毫髮無傷，而且杯內的冰塊似乎還沒有融化。

@danimarielettering

Thirsty after you catch on fire? @Stanley 1913 is like no problem i gotchu #fyp #carfire #accident #stanleycup

♬ original sound - Danielle

紐約郵報報導，擁有111年歷史的Stanley憑藉著「Quenchers」保溫杯而成了爆紅商品，部分要歸功於TikTok的網紅行銷與Z世代全心全意的接納，官網定價45美元的保溫杯據報轉售價更可達4倍之多。羅斯維爾警方提醒，「雖然Stanley的『Quenchers』杯十分流行，我們強烈不建議訴諸犯罪行為來滿足您的補水習慣」。

保溫杯 TikTok 網紅 美國 竊盜

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