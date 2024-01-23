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一派胡言！新罕布夏總統初選將登場 AI造假拜登錄音電話要選民待在家

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國新罕布夏州總統提名初選23日即將登場，不料爭取連任的總統拜登遭有心人以人工智慧技術造假錄音電話，呼籲民主黨選民不要出門投票，其中甚至可聽見拜登招牌口頭禪「一派胡言」。路透
美國新罕布夏州總統提名初選23日即將登場，不料爭取連任的總統拜登遭有心人以人工智慧技術造假錄音電話，呼籲民主黨選民不要出門投票，其中甚至可聽見拜登招牌口頭禪「一派胡言」。路透

路透報導，美國新罕布夏州將在當地時間23日舉行總統提名初選，不料爭取連任的總統拜登遭有心人以人工智慧(AI)技術造假錄音電話，呼籲民主黨選民不要出門投票，其中甚至可聽見拜登招牌口頭禪「一派胡言」（What a bunch of malarkey），凸顯新興造假科技對大選的威脅。

電話中的假拜登懇託選民：「重要的是把票留到11月正式總統選舉……周二（23日）投票只會讓共和黨人再次推舉川普。」

白宮方面也在22日證實該錄音電話並非拜登本人，同時表示對新興技術的潛在威脅感到憂心，尤其是對11月總統大選造成的影響。

事實上23日初選選票上沒有拜登的名字，民主黨本次改在南卡羅來納州舉行首場黨內初選，不過，民主黨黨部人員促請新罕布夏州的民主黨選民自行把拜登的名字填在選票上。

目前並不清楚造假錄音電話的流傳範圍。

對此，積極角逐共和黨提名的前總統川普競選團隊表示和此事「完全沒有關係」；爭取黨內提名的民主黨明尼蘇達州眾議員菲利普（Dean Phillips）也回應沒有涉入此事。

拜登 民主黨 投票

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