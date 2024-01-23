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美總統大選 川普聲勢擴大

經濟日報／ 記者顏伶如、茅毅／綜合外電
德桑提斯在社媒平台X上宣布退選，並貼文引用邱吉爾名言「成功並非終點，失敗也非致命：重要的是有勇氣繼續前進。」（路透）
德桑提斯在社媒平台X上宣布退選，並貼文引用邱吉爾名言「成功並非終點，失敗也非致命：重要的是有勇氣繼續前進。」（路透）

共和黨2024年總統選舉黨內初選第二站，23日將在新罕布什爾州登場，但佛羅里達州州長德桑提斯21日突宣布退選，並表態支持前總統川普，使共和黨內初選成川普與前駐聯合國大使海理（Nikki Haley，又譯海莉）的兩人之戰，甚至可說已逐步底定為川普獨尊。

彭博資訊分析，若川普今年二度入主白宮，可能對美國公債殖利率帶來上行壓力、讓美元匯率走強，交易夥伴國的貨幣匯率受拖累，但對美股的影響暫不明朗。

美聯社報導，共和黨內的反川派樂見德桑提斯退選，有助新州初選時集中選票挹注海理，以便與川普做最後一搏。據CNN委託新罕布什爾大學所做最新民調，川普在新州支持率達五成，海理與德桑提斯分別為三成九和6%。CNN報導，除非海理能於新州的初選驚天勝出，否則共和黨黨內初選幾可確認在正式登場前便已出現結果。

年僅45歲的前聯邦眾議員德桑提斯，在兩任佛州州長任內累積高人氣，一度被視為足以撼動川普黨內地位。德桑提斯與盟友累計選舉募款超過1.3億美元，州長任內推出多項保守派選民喜愛的政策。德桑提斯在15日初選首戰的愛荷華州，展現志在必得姿態，但最後開票結果得票率卻遠遠落後川普30個百分點；川普得票超過50%。美聯社報導，愛州落敗後，盟友便私下討論如何讓德桑提斯在保住顏面的情況下，宣布退出初選。

彭博資訊報導，回顧2016年時的美國總統大選，當時川普意外獲勝，震驚金融市場。如果他今年真的再度勝選，那麼交易員應該不至於再像當年那樣手足無措。與八年前相比，川普這一次在提名之路上似乎走得更快，而華爾街已經開始考慮川普可能重返白宮的影響，關注點集中在經濟前景、地緣政治局勢以及聯準會（Fed）何時開始降息。

高盛分析師在一份報告中預測，共和黨更有可能贏得白宮和國會的控制權，可能導致債券殖利率上升，尤其是較長期債券，讓聯準會對經濟可能出現的過熱保持警惕。

殖利率上升則可能有利於美元。川普推動加徵關稅的意圖如果成功，可能會透過抑制進口和遏制美元流出美國，來幫助提振美元兌其他貨幣。

川普 德桑提斯 共和黨

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