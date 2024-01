美總統大選 川普聲勢擴大

共和黨2024年總統選舉黨內初選第二站,23日將在新罕布什爾州登場,但佛羅里達州州長德桑提斯21日突宣布退選,並表態支持前總統川普,使共和黨內初選成川普與前駐聯合國大使海理(Nikki Haley,又譯海莉)的兩人之戰,甚至可說已逐步底定為川普獨尊。

彭博資訊分析,若川普今年二度入主白宮,可能對美國公債殖利率帶來上行壓力、讓美元匯率走強,交易夥伴國的貨幣匯率受拖累,但對美股的影響暫不明朗。

美聯社報導,共和黨內的反川派樂見德桑提斯退選,有助新州初選時集中選票挹注海理,以便與川普做最後一搏。據CNN委託新罕布什爾大學所做最新民調,川普在新州支持率達五成,海理與德桑提斯分別為三成九和6%。CNN報導,除非海理能於新州的初選驚天勝出,否則共和黨黨內初選幾可確認在正式登場前便已出現結果。

年僅45歲的前聯邦眾議員德桑提斯,在兩任佛州州長任內累積高人氣,一度被視為足以撼動川普黨內地位。德桑提斯與盟友累計選舉募款超過1.3億美元,州長任內推出多項保守派選民喜愛的政策。德桑提斯在15日初選首戰的愛荷華州,展現志在必得姿態,但最後開票結果得票率卻遠遠落後川普30個百分點;川普得票超過50%。美聯社報導,愛州落敗後,盟友便私下討論如何讓德桑提斯在保住顏面的情況下,宣布退出初選。

彭博資訊報導,回顧2016年時的美國總統大選,當時川普意外獲勝,震驚金融市場。如果他今年真的再度勝選,那麼交易員應該不至於再像當年那樣手足無措。與八年前相比,川普這一次在提名之路上似乎走得更快,而華爾街已經開始考慮川普可能重返白宮的影響,關注點集中在經濟前景、地緣政治局勢以及聯準會(Fed)何時開始降息。

高盛分析師在一份報告中預測,共和黨更有可能贏得白宮和國會的控制權,可能導致債券殖利率上升,尤其是較長期債券,讓聯準會對經濟可能出現的過熱保持警惕。

殖利率上升則可能有利於美元。川普推動加徵關稅的意圖如果成功,可能會透過抑制進口和遏制美元流出美國,來幫助提振美元兌其他貨幣。

