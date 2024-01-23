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佛州州長退選 挺川普問鼎白宮

聯合報／ 記者顏伶如、茅毅／綜合報導
德桑提斯在社媒平台X上宣布退選，並貼文引用邱吉爾名言「成功並非終點，失敗也非致命：重要的是有勇氣繼續前進。」（路透）
德桑提斯在社媒平台X上宣布退選，並貼文引用邱吉爾名言「成功並非終點，失敗也非致命：重要的是有勇氣繼續前進。」（路透）

共和黨總統提名選舉第二站廿三日在新罕布什爾州登場，佛羅里達州州長德桑提斯廿一日突宣布退選，並表態支持前總統川普，使今年該黨的總統提名之爭只剩川普及美國前駐聯合國大使海理。

綜合美聯社等外媒報導，共和黨內反川派樂見德桑提斯退選，有助廿三日新州初選集中選票挹注海理，以和至今在多家民調大幅領先黨內對手的川普最後一搏。據CNN最新民調，川普在新州支持率達五成，海、德兩人分別為三成九和百分之六。

德桑提斯在社群媒體Ｘ宣布改挺川普，指稱大多數本黨初選選民想給川普另一次機會，並批評海理代表「陳腐的統合主義」。但德桑提斯不忘承諾將支持共和黨最終提名人選。海理廿一日聞訊後則稱讚德桑提斯打了漂亮一仗，也是優秀州長。

四十五歲前聯邦眾議員德桑提斯在兩任佛州州長任內累積高人氣，一度被視為足以撼動川普黨內地位。德桑提斯及其盟友共募得逾一點三億美元政治獻金，擔任州長時推出多項保守派選民喜愛政策，例如禁止墮胎和禁止學校教導與討論性別及種族等。

但在初選首站的十五日愛荷華州黨團會議，川普獲五成一愛州共和黨選民力挺，德、海兩人分別為二成一及一成九。德桑提斯盟友隨即計畫如何在保住其顏面下退選。川普競選團隊聲明，川普很榮幸有德桑提斯背書。

另外，隨著共和黨初選情勢漸趨明朗，全球主要國家已開始對川普可能重返白宮未雨綢繆。例如日媒引述日本執政的自民黨相關人士報導，首相岸田文雄曾請該黨副黨魁、前首相麻生太郎九至十三日訪美時，和川普方面接觸，欲仿效二○一六年美國大選後，時任日相安倍晉三就赴紐約會晤總統當選人川普，以打好關係。

南韓統一部長金暎浩本月受訪時說，很多人擔心駐韓美軍撤離，但即使川普當選，「美國也不太可能裁減駐軍」。澳洲總理艾班尼斯接受天空新聞訪問時說，尊重美國國內民主程序，他將和任一位民選總統合作，澳美關係不是只有人與人或領袖間關係，就算川普當選，澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）協定不受影響。

歐盟內部市場事務執委布勒東本月亦在智庫演說時提醒，川普可能回來，這是喚醒歐洲的一大警鐘，「我們現在更清楚、知道要靠自己」。他二月還將提出總值可能達一千億歐元的歐洲防衛投資計畫。

川普 德桑提斯 美國大選

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