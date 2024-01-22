快訊

十二生肖中最搶手！央行龍年套幣台銀臨櫃購買大排長龍 中午前完售

北市春聯曝光！少了「萬安」兩題字 蔣萬安妙回一句

緯穎、廣達、緯創領軍撐盤 台股漲133點收17,815點

迪桑堤斯退共和黨初選 川普鐵定獲提名？

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
佛州州長迪桑堤斯21日宣布退出共和黨總統初選。（Wikimedia Commons）
佛州州長迪桑堤斯21日宣布退出共和黨總統初選。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

美國前總統川普共和黨總統初選的主要競爭對手、佛州州長迪桑堤斯退出共和黨初選，川普有望接收其支持者而躺贏出線？迪桑堤斯在黨內民調與前聯合國大使海莉在2、3名間糾纏，因此決定退出初選行列，不參加接下來在新罕布夏州的初選。川普領先迪桑堤斯與海莉都高達20%左右，且迪桑堤斯表態支持川普，讓川普出線近乎版上釘釘。

繼續選下去很難看

根據《英國廣播公司》報導，共和黨近日在各州進行黨內總統候選人初選，不過在第一站愛荷華州，川普就拿下51%的選票，大贏迪桑堤斯的21%與海莉的19%，而愛荷華州因福音派選民較多，因此迪桑堤斯預估未來投票率只會愈來愈低下，決定退出黨內初選，並表態支持川普。

迪桑堤斯說，從愛荷華州過半選民支持川普來看，很顯然共和黨人們還想再給川普一次機會。如今黨內初選候選人僅剩下川普與海莉，先前曾表態參選的商人拉馬斯瓦米、前阿肯色州州長賀契森與前紐約州州長克里斯蒂等人都陸續退出。

海莉支持者附著度低

迪桑堤斯原本在去年2月時民調與川普不相上下，但隨著川普陸續因為性醜聞、洩密等案件被檢方傳喚，他在黨內的支持度節節攀升，之後就難有候選人能望其項背。海莉作為共和黨內的溫和派，獲得不少矽谷科技老闆與中間選民的支持。

但《CNN》提到，海莉與川普原本在新罕布夏州的民調僅差7%（32% vs. 39%），但迪桑堤斯退出後，有望讓川普領先的幅度提升到雙位數。據調查，川普獲得67%共和黨人、71%保守派與55%無大學學歷者支持，且88%川普支持者會堅定投給川普，相較之下海莉僅有74%。

【更多精采內容，詳見

川普 共和黨 民調

延伸閱讀

川普說可1天結束俄烏戰爭 澤倫斯基：非常危險

佛州州長迪尚特宣布退選 支持川普逐白宮大位

誰將參選？關鍵州有哪些？關於2024美國總統大選需要知道的幾件事

又一樁！川普在社群嘲諷海利出生名 以種族攻擊政治對手

相關新聞

德桑提斯拋退選震撼彈、宣布支持川普 共和黨內只剩海理與川對決

路透報導，美國共和黨新罕布夏初選將在當地時間23日登場，不料佛州州長德桑提斯21日拋出退選震撼彈，並宣布支持前總統川普角...

共和黨新罕州初選 川普對海理 2民調雙贏

有線電視新聞網(CNN)與新罕布夏大學(UNH)針對川普於新罕布夏州的初選民調預測顯示，川普的支持率50%，前駐聯合國前...

罹患子宮頸癌女性 全美30-40歲續升、20-24歲大降65%

數十年來，在對抗子宮頸癌的鬥爭中不斷取得進展，但有部分婦女仍難以倖免。

「罷免梅奧卡斯」共和黨31日提彈劾 民主黨14位眾議員支持

共和黨內部備忘錄顯示，眾院國土安全委員會已決定在31日對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)提出...

新罕州鐵桿川粉遇大風雪 仍排長龍等1天挺川

前總統川普前來新罕布夏州造勢，為23日的初選爭取支持，州內他的死忠粉絲不畏大雪嚴寒大排長龍，只求為川普壯大聲勢，他們對這...

兩黨新罕州初選6大看點 拜登這場「跳過」

共和黨第二場黨內初選訂於23日在新罕布夏州舉行，這場關鍵初選將成為前總統川普和前駐聯合國大使海理(Nikki Haley...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。