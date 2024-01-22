迪桑堤斯退共和黨初選 川普鐵定獲提名？

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

美國前總統川普在共和黨總統初選的主要競爭對手、佛州州長迪桑堤斯退出共和黨初選，川普有望接收其支持者而躺贏出線？迪桑堤斯在黨內民調與前聯合國大使海莉在2、3名間糾纏，因此決定退出初選行列，不參加接下來在新罕布夏州的初選。川普領先迪桑堤斯與海莉都高達20%左右，且迪桑堤斯表態支持川普，讓川普出線近乎版上釘釘。

繼續選下去很難看

根據《英國廣播公司》報導，共和黨近日在各州進行黨內總統候選人初選，不過在第一站愛荷華州，川普就拿下51%的選票，大贏迪桑堤斯的21%與海莉的19%，而愛荷華州因福音派選民較多，因此迪桑堤斯預估未來投票率只會愈來愈低下，決定退出黨內初選，並表態支持川普。

迪桑堤斯說，從愛荷華州過半選民支持川普來看，很顯然共和黨人們還想再給川普一次機會。如今黨內初選候選人僅剩下川普與海莉，先前曾表態參選的商人拉馬斯瓦米、前阿肯色州州長賀契森與前紐約州州長克里斯蒂等人都陸續退出。

海莉支持者附著度低

迪桑堤斯原本在去年2月時民調與川普不相上下，但隨著川普陸續因為性醜聞、洩密等案件被檢方傳喚，他在黨內的支持度節節攀升，之後就難有候選人能望其項背。海莉作為共和黨內的溫和派，獲得不少矽谷科技老闆與中間選民的支持。

但《CNN》提到，海莉與川普原本在新罕布夏州的民調僅差7%（32% vs. 39%），但迪桑堤斯退出後，有望讓川普領先的幅度提升到雙位數。據調查，川普獲得67%共和黨人、71%保守派與55%無大學學歷者支持，且88%川普支持者會堅定投給川普，相較之下海莉僅有74%。

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