撿到槍！川普錯把海理當裴洛西 遭嗆精神狀況不適合再當總統

法新社報導，美國共和黨總統提名初選參選人川普日前在造勢活動上不止一次將黨內對手、前駐聯大使海理（Nikki Haley）錯當成民主黨前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），這也讓海理撿到槍，質疑川普精神狀況不適合再當總統。

現年77歲的川普19日在新罕布夏造勢活動上一再提及海理該為2021年1月6日國會暴動案負責，指責海理拒絕政府支援，且「銷毀所有證據」。

然而，海理在2021年並沒有擔任任何公職，也不在眾議院服務，當時有權力管理並眾院的是議長裴洛西。

海理20日則在活動上質疑，「川普團隊回應他搞錯了，他在講別的事」，可是「他不止一次在講暴動案時提到我的名字，我擔心的是，我並不是在詆毀他，可是面對擔任總統的壓力，我們絕對不能讓其他人質疑精神狀況是不是不適任。」

對此川普20日也在曼徹斯特造勢場合上回應自己做了認知能力測試，而且「表現優異」，「我感覺我現在的心智狀態比25年前還要好」。