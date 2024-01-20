美以領袖再通話！拜登：內唐亞胡不反對所有的兩國方案

以色列總理內唐亞胡18日表明反對建立巴勒斯坦國，美國總統拜登19日與對方通話，拜登繼續主張兩國解決方案，強調內唐亞胡並不反對所有的兩國方案。

路透報導，當被問及在內唐亞胡任職期間兩國解決方案是否「不可能」時，拜登說：「不，並不是」。拜登表示，內唐亞胡並不反對所有兩國解決方案，並且有多種可能的類型。

白宮國家安委員會發言人柯比在通話後表示，拜登提及令以色列安全得到保證的兩國方案願景，重申他對方案可行性的堅定信念。此外，兩人也討論如何確保哈瑪斯剩餘人質的安全，以及以色列在加薩轉向更具「針對性」的行動，以便提供更多人道主義援助。

柯比還表示，美國仍反對加薩停火，認為此舉將有助於哈瑪斯武裝分子。「正如我所說，我們確實支持人道主義暫停，以試圖解救人質並提供更多援助，但我們目前不支持停火。」

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