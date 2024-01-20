快訊

西門町五福大樓2樓陷火海 緊急疏散29人

獨／跑單幫賺外快...攜黃金走小三通被陸查獲 過年可能回不來

美以領袖再通話！拜登：內唐亞胡不反對所有的兩國方案

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登。歐新社
美國總統拜登。歐新社

以色列總理內唐亞胡18日表明反對建立巴勒斯坦國，美國總統拜登19日與對方通話，拜登繼續主張兩國解決方案，強調內唐亞胡並不反對所有的兩國方案。

路透報導，當被問及在內唐亞胡任職期間兩國解決方案是否「不可能」時，拜登說：「不，並不是」。拜登表示，內唐亞胡並不反對所有兩國解決方案，並且有多種可能的類型。

白宮國家安委員會發言人柯比在通話後表示，拜登提及令以色列安全得到保證的兩國方案願景，重申他對方案可行性的堅定信念。此外，兩人也討論如何確保哈瑪斯剩餘人質的安全，以及以色列在加薩轉向更具「針對性」的行動，以便提供更多人道主義援助。

柯比還表示，美國仍反對加薩停火，認為此舉將有助於哈瑪斯武裝分子。「正如我所說，我們確實支持人道主義暫停，以試圖解救人質並提供更多援助，但我們目前不支持停火。」

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

【專家之眼】弱勢拜登政府恐難約束綠營未來作為

巴基斯坦空襲伊朗 拜登：伊朗「不受歡迎」

中美工作小組 18日在京首談金融穩定

內唐亞胡公開拒絕美建議！反對巴勒斯坦建國和縮減戰事規模

相關新聞

寒潮南下 美國佛州更新天氣預警：可能「下鬣蜥」

下雨下雪下冰雹我們都不陌生，但什麼是「下鬣蜥」？這讓許多人摸不著頭腦的新詞，在佛州是真實的天氣預警。

美以領袖再通話！拜登：內唐亞胡不反對所有的兩國方案

以色列總理內唐亞胡18日表明反對建立巴勒斯坦國，美國總統拜登19日與對方通話，拜登繼續主張兩國解決方案，強調內唐亞胡並不...

臨時開支法案通過 美政府三月前免關門

美國聯邦政府預算預定十九日告罄，經兩黨協商的臨時開支法案十八日先在聯邦參議院以七十七票支持、十八票反對通過，幾小時後聯邦...

共和黨新罕布什爾州初選將登場 反川普選民力保海利

美國共和黨總統初選下一站將在新罕布什爾州登場，有選民說，會把票投給前美國駐聯合國大使海利，主要原因並非出於支持海利，而是...

影／波音747-8貨機起飛後引擎故障 疑邊飛邊噴火驚悚畫面曝光

美國亞特拉斯航空（Atlas Air）18日晚間發生一架波音747-8貨機因為起飛後不久遭遇引擎故障，被迫在邁阿密國際機...

登月任務化為泡影…美「遊隼號」故障受損 重返地球燃燒解體

美國月球登陸器「遊隼號」（Peregrine）在太空翱翔數十萬英里，對抗讓原定計畫成了泡影的推進劑問題後，有可能已經結束...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。