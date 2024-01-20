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臨時開支法案通過 美政府三月前免關門

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導

美國聯邦政府預算預定十九日告罄，經兩黨協商的臨時開支法案十八日先在聯邦參議院以七十七票支持、十八票反對通過，幾小時後聯邦眾議院以三一四票支持、一○八票反對過關，暫時避免部分聯邦機構關門的危機。紐約時報報導，該法案送交白宮後，總統拜登十九日零時前將完成簽署。

民主黨籍參院多數黨領袖舒默表示，「政府周五不會關門了」，在兩黨合作下，聯邦政府得以維持運作，「我們避開了一場不必要的災難」。

該臨時開支法案替聯邦政府提供運作至三月上旬（部分機構可到三月一日、其餘可到三月八日）的預算，使國會議員有六周緩衝能夠繼續協商並通過總額一點六六兆美元（約台幣五十二點六兆元）的聯邦開支法案，以維持聯邦政府至今秋的運作。

新會計年度自十月一日起，美國國會已三度以臨時開支法案方式提供聯邦政府預算。共和黨籍眾院議長強生在臨時開支法案表決時面臨考驗，黨內極右派頻施壓他，要求應該再砍預算，直到拜登同意鞏固美墨邊境安全。強生則向國會同僚分析，聯邦政府關門在美國大選年將引發選民反彈，反不利共和黨。

美國大選 拜登 強生

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