美制裁青年運動 重新列入恐怖分子

葉門叛軍「青年運動」十六日聲稱以飛彈擊中紅海一艘希臘貨輪，兩名美國官員則告訴路透，美軍十六日擊落四枚鎖定紅海地區船隻發動攻擊的反艦彈道飛彈。美國官員表示，鑒於伊朗扶植的青年運動頻繁攻擊商船，恐導致中東局勢升高，美國將從二月中起重新將青年運動列為「特別指定的全球恐怖分子」。

青年運動曾經被美國前總統川普指定為「外國恐怖組織」，不過，拜登政府於二○二一年將其從「外國恐怖組織（ＦＴＯ）」和「特別指定的全球恐怖分子（ＳＤＧＴ）」名單中除名。當時國務卿布林肯表示，「鑒於葉門嚴峻的人道局勢」，才有此決議，以便糧食和人道援助能夠順利進入葉門。

根據國務院，一旦被列為ＳＤＧＴ和ＦＴＯ，資產將遭到凍結。紐約時報報導，美國官員說，將從二月中起將青年運動列為ＳＤＧＴ，禁止其使用全球金融系統。

拜登政府並未將青年運動列入更嚴厲的ＦＴＯ名單，若被列入，任何人提供青年運動金錢、援助、訓練或物資，都可能被刑事起訴。援助團體說，這可能阻礙葉門人道援助計畫。

美國官員說，會實施這項制裁，主因是青年運動不顧警告持續攻擊紅海商船。

去年以巴衝突爆發後，青年運動以報復以色列為由，在紅海、亞丁灣海域發動數十次襲擊，更扣押一艘商船及其船員，實質封鎖了重要的紅海貿易航線。

英國海事安全公司安布雷表示，一艘懸掛馬爾他國旗的希臘散裝貨輪，十六日通過紅海南方水域往北行駛時，遭飛彈鎖定並擊中。這艘在加薩戰爭爆發後曾造訪以色列的貨輪，當時正航向蘇伊士運河，但在事件發生後改變航向，前往港口。

希臘海洋事務部消息人士透露，這艘貨輪是Zografia號，上有廿四名船員，從越南航向以色列，船隻遇襲後遭受有限損壞，但仍可航行，船員無人受傷。

美軍中央司令部表示，青年運動十五日發射一枚反艦巡弋飛彈攻擊美國貨輪「直布羅陀之鷹」，但未造成人員傷亡或重大損壞。這艘懸掛馬紹爾群島國旗的美國貨輪在亞丁灣遭飛彈擊中。

對此美國聯手多個國家組成海上聯合防衛隊，本月十一日晚間，英美兩國才合作針對青年運動發動一系列攻擊。

青年運動發言人阿莫爾表示，青年運動將擴大在紅海地區的打擊目標，涵蓋美國船隻，回應英國與美國上周對青年運動發動攻擊。