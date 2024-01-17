首位飛官當選美國小姐 22歲的她還是哈佛人、跆拳黑帶高手
CNN報導，現年22歲、當選2024年美國小姐（Miss America）的麥迪森·馬什（Madison Marsh），為一名美國空軍少尉，同時正攻讀哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）公共政策碩士學位，並擁有跆拳道黑帶級數，她在比賽時秀出16歲便取得飛行員的執照，並在選秀問答中侃侃而談毒品話題，終獲得美國小姐殊榮，她在接受媒體訪問時還表示，自己最大的興趣是閒暇時能開飛機，也喜歡下廚做義大利麵和閱讀。
該項美國小姐大賽於上週(14)日揭曉冠軍等得主，來自科羅拉多州小鎮的馬什，在51名參賽者中榮獲冠軍殊榮。馬什在問答中對於美國毒品問題，談起已故母親曾與胰腺癌奮戰，並在才藝比賽項目中秀出她16歲便取得飛行員的執照，在決賽的最後一關時，當被問到為何想當上美國小姐，馬什則說，她的軍事資歷是她對熱情學習和領導的體現。
馬什在空軍官校就讀期間還榮獲過8次院長嘉許名單（Dean's List），並獲得美國國家杜魯門學者獎（National Truman Scholar）。空軍官校畢業後，獲得哈佛大學甘迺迪學院錄取，現正攻讀碩士學位。美國空軍也在X平台上發布對馬什的祝賀文，稱讚她是美國空軍得到美國小姐頭銜的第一位，隨文還附上了馬什擔任飛官時的英姿照片。
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