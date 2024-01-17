台灣大選後接受美媒專訪 布林肯強調台海和平穩定

台灣選舉落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日接受財經新聞CNBC專訪表示，美國與全球其他國家最關心的就是，台海的和平、穩定、不改變現狀，以及以和平方式解決任何分歧。

布林肯說，他分別對台灣與中國大陸說明，美國的重點在維持和平與穩定；同時，美中關係既重大且複雜，也是美國的政策重心。

布林肯在台灣選舉結束後不久，便透過國務院發表聲明恭賀當選人賴清德，並重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，期待深化與台灣的關係。

但中國大陸外交部強烈譴責布林肯向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

布林肯16日回應，在台灣選舉前一天，他與一位中方非常資深的官員（中共中央對外聯絡部部長劉建超）在華府碰面，會談主題之一正是台灣選舉；他非常清楚地說明了美國對台灣和中國大陸的立場，亦即美國有長期的一中政策，不會改變，美國重申這項立場，同時，他也告訴中方官員，美國非常堅定維持現狀、和平與穩定。

布林肯說，「中國要自己決定他們會做什麼、不做什麼。但我認為，他們近年來採取的做法已在在證明與他們的利益背道而馳。」透過經濟、軍事、外交和孤立來嘗試對台灣加壓，刺激到的只是那些他們不想刺激的人。

布林肯也捍衛美國總統拜登在選後第一時間的立場，拜登說「我們不支持（台灣）獨立」。

布林肯表示，這是美國一直以來的政策，此政策使美國能盡其所能地保有和平穩定，免於現狀遭破壞，他補充，現狀一旦被破壞將影響全世界所有人。

布林肯說，美國推動晶片製造本土化需要時間，台灣在晶片領域依然非常重要；此外，台灣海峽是全球貨運流通要道，這點重要性也不會改變。

此次台灣選舉備受各界關注，美國聯邦參議院外交委員會17日將舉行閉門聽證會，邀請亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）出席說明台灣選舉對兩岸關係的戰略影響；布林肯自己18日也將赴該委員會對參議員閉門簡報，預料這兩場閉門會議都將觸及台灣選舉與美中關係。

布林肯人正在瑞士訪問，參加在達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF），中國大陸國務院總理李強率10名部長級官員出席；美國政治新聞網站Politico15日報導，中方的大陣仗讓美方不安，為此調整布林肯在瑞士的行程，且國務院內部文件顯示，沒有美中官員會面的行程。

布林肯說，美中官員在瑞士的行程沒有交集，也沒有場邊會晤的規畫，他說，自己上周在華府會晤中方資深官員，並透露白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也是；從去年夏天開始，美中高層往來持續發生，這些工作今年也會繼續推動。

布林肯美東時間12日在華府與劉建超率領的官員展開會談，白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）10日會晤劉建超時，對其強調台海和平穩定的重要性；在劉建超訪問華府期間，不少分析師認為，沒這麼「戰狼」的劉建超很可能成為下一任中國大陸外交部長。