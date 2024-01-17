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美國防部長出院 還無法出門上班

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國國防部長奧斯丁未向白宮通報罹患前列腺癌重病住院，引發各方批評。路透
美國國防部長奧斯丁未向白宮通報罹患前列腺癌重病住院，引發各方批評。路透

美國國防部長奧斯丁十五日表示，他已從華特里德國家軍事醫學中心出院，接下來會在家休養並遠距工作，醫師說他在院期間進展良好，體力逐漸復原。此前奧斯丁對白宮和國會隱瞞自己因病住院，引發各方抨擊。

奧斯丁上個月初診斷出罹患前列腺癌，卻對美國總統拜登和國會議員隱瞞罹癌消息長達數周，且因手術治療引起併發症，一度被送進加護病房，卻事隔數天才向白宮通報住院消息。

他的醫師聲明，奧斯丁癌症經早期治療，預後非常好。奧斯丁聲明，感謝醫院提供卓越醫療照護，他會繼續在家休養並履行職責，期盼完全康復並盡快回到美國國防部。

現年七十歲的奧斯丁去年十二月廿二日接受小型手術治療前列腺癌，隔天返家，但一月一日又因為噁心感和劇烈疼痛等併發症而再度入院。

白宮直到一月四日才得知奧斯丁住院，國會則於五日被告知，拜登更是到了九日才得知奧斯丁確診罹癌。

奧斯丁上周在院時，美軍對葉門叛軍青年運動發動空襲，期間奧斯丁在病榻上和美軍中央司令部司令庫里拉等高階軍官通訊、參與白宮會議並監看空襲進行。

但奧斯丁祕密住院已令兩黨國會議員砲轟，聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯說已開啟正式調查；奧斯丁也被要求下台，但白宮表明力保。目前不清楚他何時返回辦公室；副部長希克斯已代行部分例行職務。

白宮 美國

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