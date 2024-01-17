憂川普重新主政 南韓傳提前談軍費分攤

美國前總統川普十五日在愛荷華州共和黨初選大勝，考慮到他重返白宮的可能性，比利時總理德克魯十六日敦促歐洲各國自力更生，南韓與美國則傳出決定提前啟動防衛費用分擔的特別措施協定談判。

法新社報導，歐洲正警惕地關注川普重返白宮的可能性，憂心他一旦回鍋，可能停止援助烏克蘭，或破壞美國在北約的領導角色。川普擔任總統時，歐洲在他的壓力下已開始增加軍費。

比利時目前輪值歐盟理事會主席國，總理德克魯告訴歐洲議會，「如果二○二四年再次為我們帶來『美國優先』，歐洲將比以往任何時候都靠自己。我們不應該害怕這樣的前景」。

無獨有偶，韓聯社十六日引述消息人士說法報導，南韓與美國雙方已同意，提前展開防衛費用分擔協定（ＳＭＡ）談判。

美韓在川普擔任美國總統期間開始談判第十一分ＳＭＡ協定。南韓當時面臨美方施壓，要大幅提高防衛費用的分擔額。

知情外交消息人士說，韓美兩國已達成諒解，將在今年啟動ＳＭＡ談判。由於距現行ＳＭＡ協定到期還有兩年，雙方此時啟動談判相當罕見。