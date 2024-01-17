愛州初選大勝 川普馬上喊團結

美國愛荷華州十五日晚間舉行二○二四年總統大選共和黨第一場黨團投票初選，前總統川普一如預期大勝，更締造共和黨首場初選史上最大領先幅度，為重返白宮選戰打響第一砲。

川普在這場初選得票率為百分之五十一，德桑提斯以百分之廿一緊追在後，南卡州前州長海理則以百分之十九排在第三。企業家拉馬斯瓦米支持率則以百分之八排在最後，隨後宣布退選與支持川普。

川普八年前在愛荷華州初選屈居第二，此次壓倒性大勝，贏了第二名德桑提斯卅個百分點，改寫已故參議員杜爾一九八八年在愛州創下的十三個百分點紀錄。

川普在愛州初選投票前數個小時還猛轟德桑提斯與海理，卻在慶祝勝利時表示，「我真的覺得，現在該讓每個人還有我們的國家團結起來了」，還稱讚競爭對手「非常聰明、非常能幹」，接著概述了他的目標，把目光對準大選，「盛大的夜晚將是在十一月，我們屆時會奪回國家」。

紐約時報分析，川普在任期尾聲因國會山莊暴亂事件遭到彈劾，外界原本認為他的政治前途已經玩完，但彈劾案在參院表決沒有過關，為川普重新參選總統留下後路。無論情勢接下來如何發展，他在愛荷華州初選獲勝，已是政治生涯難得的起死回生。

川普接下來將帶著優勢前進新罕布夏州，屆時會有更多獨立選民參加廿三日舉行的初選，各界預期他會在當地面臨更強大的挑戰。

德桑提斯驚險拿下第二，為他繼續奮戰留下一線生機。海理則恭賀川普勝利，並承諾會繼續競選，民調顯示她在下一場新罕布夏州初選支持度只落後川普十一個百分點。海理宣稱，愛州的結果讓這場初選變成她和川普對決。

幾乎篤定代表民主黨競選連任的拜登總統說，川普在愛荷華州贏了，「他是明顯的領先者」。拜登呼籲民眾踴躍捐獻選戰經費，「如果你支持我們，現在就慷慨解囊吧」。