謊報失火、人員受困！美國報假案日益猖獗 白宮也淪受害目標

英國衛報報導，美國「報假案」（swatting）日益猖獗，連白宮也淪為受害目標。華府特區消防單位15日上午獲報白宮地址處失火且有一人受困，大批警消火速到場才發現是惡作劇，所幸當時總統拜登人並不在白宮辦公。

華府特區緊急消防單位發言人表示，單位在15日上午7點3分獲報表示，白宮所在的賓夕法尼亞大道1600號發生火災且有一名人員受困，待警消大陣仗出動馳援後的15多分鐘後，當局確定是有人打電話惡作劇，追蹤通話來源發現是假電話。

報假案是指撥打緊急服務電話謊報某處或某人發生災害事故，誘騙執法機關人員前去處理，以此騷擾目標受害者。

近幾周報假案在美國頻繁發生，受害對象更以政治人物、法官和其他局處官員為主，包括「美國訴川普案」（USA vs Donald Trump）主審法官楚坎（Tanya Chutkan）被人謊報在住家遭到槍擊，當地警方很快確認是惡作劇，不過仍有出動警力到場確定狀況。楚坎獲派負責川普案後陸續收到幾起威脅。

除此之外，佛州共和參議員史考特（Rick Scott）、喬治亞州共和眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）及去年禁止川普參加初選的緬因州州務卿貝羅斯（Shenna Bellows）等，日前也遭到有心人士惡作劇報假案。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）本月在內部會議中描述報假案「令人不堪其擾」，「這種暴力威脅令人無法接受，威脅美國的民主結構」。