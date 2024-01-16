共和黨愛州初選 川普拚「壓倒勝」

今年美國總統大選的共和黨黨內初選，十五日晚間（台灣時間十六日早上）在中西部愛荷華州揭開序幕，十三日公布的愛州初選前最後一份民調顯示，前總統川普以四成八支持率，遙遙領先居次的南卡州前州長海理。

二○一六年川普在愛荷華州只拿第二，因為當年他還欠缺強大的競選組織。這次他的目標是在愛州得票率破五成，為他的「歷史性壓倒勝」打響第一砲。

2024美國總統大選時程表 製表／馮克芸 美聯社報導，川普欲藉由這場初選勝利傳達以下訊息：即使官司纏身、愛州氣溫低到攝氏零下廿六度，均無法阻擋選民冒著致命低溫出門支持他，讓他再度代表共和黨角逐白宮寶座。

他現在面臨四件刑事案件共九十一項重罪指控，其中兩件是被控意圖推翻二○二○年大選結果，第三件是私藏機密文件，還有一件涉及付封口費給成人片女星。

愛州共和黨人十五日晚間八點舉行黨團會議，在該州逾一五○○所學校、教堂和社區中心先辯論自己支持的人選，有時需幾小時，再進行祕密投票。共和黨總統初選接下來將持續數月，愛州黨團會議代表初選起跑。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）民調顯示，海理在愛州支持率兩成排第二，比去年十二月上升四個百分點；佛州州長德桑提斯僅一成六，比去年十二月下滑三個百分點。海理希望盡量衝高得票，將氣勢延續到她隱然威脅川普的下一場新罕布夏州初選。

德桑提斯正力爭第二名，欲藉此成為共和黨人心目中替代川普的不二人選。衛報指出，德桑提斯若落居第三，恐對他未來選戰造成致命打擊。

這是愛州召開黨團會議史上氣溫最低的一次，投票率預料不高，考驗選民的支持力道和候選人的組織戰。對其他州的初選而言，愛州初選結果將是一個強力信號，以決定十一月共和黨由誰出戰拜登。

川普自信滿滿預測他將創下廿世紀以來愛州初選的新紀錄，超越已故參議員杜爾一九八八年大勝第二名近十三個百分點的紀錄。