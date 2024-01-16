聽新聞
test
0:00 / 0:00

共和黨愛州初選 川普拚「壓倒勝」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國前總統川普六日在愛荷華州柯林頓市參加初選造勢活動。（路透）
美國前總統川普六日在愛荷華州柯林頓市參加初選造勢活動。（路透）

今年美國總統大選的共和黨黨內初選，十五日晚間（台灣時間十六日早上）在中西部愛荷華州揭開序幕，十三日公布的愛州初選前最後一份民調顯示，前總統川普以四成八支持率，遙遙領先居次的南卡州前州長海理。

二○一六年川普在愛荷華州只拿第二，因為當年他還欠缺強大的競選組織。這次他的目標是在愛州得票率破五成，為他的「歷史性壓倒勝」打響第一砲。

2024美國總統大選時程表 製表／馮克芸
2024美國總統大選時程表 製表／馮克芸
美聯社報導，川普欲藉由這場初選勝利傳達以下訊息：即使官司纏身、愛州氣溫低到攝氏零下廿六度，均無法阻擋選民冒著致命低溫出門支持他，讓他再度代表共和黨角逐白宮寶座。

他現在面臨四件刑事案件共九十一項重罪指控，其中兩件是被控意圖推翻二○二○年大選結果，第三件是私藏機密文件，還有一件涉及付封口費給成人片女星。

愛州共和黨人十五日晚間八點舉行黨團會議，在該州逾一五○○所學校、教堂和社區中心先辯論自己支持的人選，有時需幾小時，再進行祕密投票。共和黨總統初選接下來將持續數月，愛州黨團會議代表初選起跑。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）民調顯示，海理在愛州支持率兩成排第二，比去年十二月上升四個百分點；佛州州長德桑提斯僅一成六，比去年十二月下滑三個百分點。海理希望盡量衝高得票，將氣勢延續到她隱然威脅川普的下一場新罕布夏州初選。

德桑提斯正力爭第二名，欲藉此成為共和黨人心目中替代川普的不二人選。衛報指出，德桑提斯若落居第三，恐對他未來選戰造成致命打擊。

這是愛州召開黨團會議史上氣溫最低的一次，投票率預料不高，考驗選民的支持力道和候選人的組織戰。對其他州的初選而言，愛州初選結果將是一個強力信號，以決定十一月共和黨由誰出戰拜登。

川普自信滿滿預測他將創下廿世紀以來愛州初選的新紀錄，超越已故參議員杜爾一九八八年大勝第二名近十三個百分點的紀錄。

川普 共和黨 投票率

延伸閱讀

共和黨首場總統初選登場！川普官司纏身粉絲仍力挺：他是本世紀最偉大總統

川普愛荷華州造勢被鬧場 抗議者喊他「氣候罪犯」

共和黨總統提名戰開跑！愛荷華州明首場初選 川普民調領先仍須面對考驗

支持度高達52% 愛阿華州初選川普贏定了？分析家指「贏多少」才是重點

相關新聞

共和黨愛州初選 川普拚「壓倒勝」

今年美國總統大選的共和黨黨內初選，十五日晚間（台灣時間十六日早上）在中西部愛荷華州揭開序幕，十三日公布的愛州初選前最後一...

印度裔美國人政壇崛起！探索身分認同 這2人爭取共和黨提名

在今年美國總統參選人的眾多攻防中，最激烈的當屬拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）和海利（Nikki Haley...

共和黨首場總統初選登場！川普官司纏身粉絲仍力挺：他是本世紀最偉大總統

美國共和黨首場總統初選投票今天將登場，法新社報導，前總統川普既是共和黨領先的參選人，但也是最可能敗選的人。儘管他官司纏身...

3渡河移民不幸溺斃…白宮譴責「阻撓救援」 德州反批說法有誤

3名移民日前在有爭議的情況下試圖從墨西哥跨河到美國，不幸溺斃。美國總統拜登政府今天譴責德州當局阻撓救人是「危險」舉動；德...

疫情加劇路怒症 美國危險駕駛激增

美國危險駕駛的狀況正逐漸飆升！從數據顯示，美國在新冠疫情之後，快速駕駛、酒駕與未使用安全帶等狀況正在飄升，專家認為，包括疫情在內的壓力，已經導致司機在路上用藥或酒精安撫自己，及出現路怒症，加上智慧型手機分散駕駛的注意力，導致交通事故發生的頻率不斷升高。

美國共和黨愛州初選登場！川普民調大幅領先 海理獲前馬州州長背書

共和黨愛阿華州黨團會議(Iowa Caucus)15日登場，連日愛州大雪雖已停止，但刺骨寒氣、超低溫與強風仍未見改善；三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。