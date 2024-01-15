疫情加劇路怒症 美國危險駕駛激增

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】

美國危險駕駛的狀況正逐漸飆升！從數據顯示，美國在新冠疫情之後，快速駕駛、酒駕與未使用安全帶等狀況正在飄升，專家認為，包括疫情在內的壓力，已經導致司機在路上用藥或酒精安撫自己，及出現路怒症，加上智慧型手機分散駕駛的注意力，導致交通事故發生的頻率不斷升高。

超速成車禍主因

《紐約時報》報導，根據數據指出，從2020年到2021年，美國的車禍數量增加了16%，在2021 年更有 42939 名美國人死於車禍，是十五年來的最高死亡數字，主要原因是超速駕駛，加上酒駕、不繫安全帶與青少年流行飆車遊戲等因素。

《美國交通安全管理局》去年的數據也指出，在2021年，因為超速駕駛而死亡的人數達到14年以來的新高，更佔了所有交通死亡人數的三成之多。國家公路交通安全管理局代理局長卡爾森就指出，超速不僅危及駕駛，更使得道路上其他駕駛、行人都置身險境，呼籲大家開車慢行。

駕駛情緒易波動

內華達大學拉斯維加斯分校醫學院教授克里安指出，在新冠疫情期間，民眾與他人的衝突，都會防疫措施遭到放大，導致許多駕駛會在路上使用藥物或酒精來麻痺自己。專家認為，在疫情流行期間，民眾出現了許多不良的用路習慣，但至今似乎已經成為常態。

澳洲蒙納許大學事故研究中心研究員史蒂芬2022年的研究指出，大多數駕駛在路上遇到的敵意比疫情前來得多，近8成受訪者表示自己遭遇到更多「咒罵或作出粗魯手勢」的行為，也反映駕駛人們的情緒波動變得更大。

明尼蘇達州巡邏隊負責人蘭格表示，警員必須花更多時間在監控快速道路與繁忙的十字路口，聚焦於「速限」、「安全帶」、「道路障礙」與「（因手機等事物造成的）分心駕駛」四件事情上，未來也盼藉助科技來加強執法。

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