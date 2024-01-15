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拜登選情告急 氣候特使決辭職助選

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國氣候特使凱瑞近日將辭職，協助拜登提升艱困選情。（Wikimedia Commons）
美國氣候特使凱瑞近日將辭職，協助拜登提升艱困選情。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

過去在氣候變遷議題，協助美國與中國協商的氣候特使凱瑞要辭職了！據傳是因為要協助美國總統拜登處理選舉事務，並宣傳拜登的潔淨能源與轉型政策。凱瑞過去在國際談判中，與中國交往甚密，讓美中在對抗氛圍上升時，在氣候變遷有望攜手減碳，拜登盼凱瑞發揮溝通功力，拯救岌岌可危的選情。

氣候宣傳經驗豐富

根據《半島電視台》報導，美國氣候特使凱瑞據美國媒體報導，將會辭去其氣候特使職位，協助總統競選事務。預料他將會負責拜登的氣候政策宣傳，凱瑞去年底才代表美國出席在阿聯杜拜舉辦的COP28氣候峰會，並協助美國與中國合作，達成綠能使用提升3倍等協議。

美國與中國雖然對抗氛圍上升，但兩國碳排占比全球41%，因此在氣候變遷上的對抗態度就沒那麼強烈，傾向合作減碳。凱瑞上任以來已經參加過3場聯合國氣候峰會，國際談判經驗豐富，也讓美國在拜登上任後，在2021年重新加入川普退出的《巴黎氣候協定》。

拜登民調普遍落後

在參加完COP28後，凱瑞曾接受《路透社》專訪，並表示要將「氣候議題倡議」作為一生的志向。《CBS》提到，美國今年將舉行大選，共和黨的初選將從愛荷華州開跑。前總統川普在黨內支持度大幅領先前聯合國大使海莉與佛州州長德尚特，而川普對決拜登目前也領先2%。

但有趣的是，共和黨若由德尚特與海莉出馬，有較多機會獲得中間選民支持，德尚特會以51%比48%領先，海莉甚至可以贏拜登5%，可見拜登目前在國內的支持度搖搖欲墜。

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