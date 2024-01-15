美聯邦政府關門危機 暫時解除

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
據了解，美國國會兩黨領導人已針對一項權宜支出法案達成共識，讓聯邦政府得以維持運作到3月。(美聯社)
據了解，美國國會兩黨領導人已針對一項權宜支出法案達成共識，讓聯邦政府得以維持運作到3月。(美聯社)

知情人士透露，美國國會的兩黨領導人已針對一項權宜支出法案達成共識，讓聯邦政府得以維持運作到3月，避免在本周稍晚就陷入局部關門的困境。

CNN與華爾街日報（WSJ）報導，國會領導人已就一項所謂的「持續撥款決議案」達成共識，將延長提供政府資金到兩個截止期限：3月1日和3月8日。

根據現行法律，農業部、運輸部和食品藥物管理局等聯邦機構的資金法案將在1月19日到期，國防部等其他機構則面臨2月2日的最後期限。

知情人士說，眾議院共和黨團將於14日晚間舉行視訊會議，討論這項持續撥款決議。

參議院多數黨民主黨領袖舒默發言人表示，這項支出協議的文本預定14日晚間上網公布。

舒默和眾議院議長強生7日宣布，已針對今年度支出法案的主要金額達成共識，全年度支出額為1.59兆美元，包括8,860億美元的國防支出、和7,040億美元的非國防支出，為提供政府資金跨出第一步，但這項協議卻引起眾議院共和黨的極右派成員強烈抨擊，凸顯強生面臨的挑戰。

強生 共和黨 華爾街日報

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