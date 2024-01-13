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波音客機空中掉艙門 美FAA調查升級
美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）十一日宣布，針對阿拉斯加航空一架波音七三七ＭＡＸ９客機日前飛行時掉落艙門，將對波音公司展開安全調查。美國運輸部長布塔朱吉十日不願透露ＦＡＡ准許該型飛機復飛的時間表，僅強調安全是唯一前提。
編號一二八二的班機五日晚從美國俄勒岡州波特蘭飛往加州安大略，起飛不久後一片內嵌式艙門遭吹走，並在空中破裂，造成左側機體出現一個大洞，使乘客暴露在高空狂風中，班機因此緊急飛返機場，所幸未導致人員重傷。
ＦＡＡ十一日聲明，該事件不應該、也不能重演。美國國家運輸安全委員會調查人員示警說，該事件原本恐造成嚴重損傷，內嵌式艙門未牢牢固定。
阿拉斯加航空十日表示，自當天至十三日停飛該款機型，每天約有一一○至一五○架次航班因此取消。
法新社報導認為，ＦＡＡ此舉代表對此事的調查升級。這是自二○一八年及一九年波音七三七ＭＡＸ飛機接連發生致命墜機以來，波音飛機又再出現重大飛安問題，當年事故迫使同款機型長期停飛，新一波調查則可能使波音面臨罰款。
ＦＡＡ亦正調查其他波音七三七-九型飛機上的其他差異，波音有十天時間答覆。鑒於均有與五日出事飛機同樣的配置，ＦＡＡ已先下令停飛一七一架七三七ＭＡＸ９飛機，其中大多隸屬美國的航空公司，像阿拉斯加航空及聯航。ＦＡＡ則持續與波音合作制定七三七ＭＡＸ９復飛前的各項檢查指示。波音股價十一日跌幅為百分之一點二。
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