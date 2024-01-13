國防部長奧斯丁瞞病未報備 五角大廈喊查

美國國防部長奧斯丁去年十二月廿二日因罹患攝護腺癌，祕密住院動全身麻醉手術，其職務則由副部長希克斯暫代。幾天後的今年元旦，他再因併發症引發的劇痛送醫，二日再將職權移交希克斯，卻未如實將此一情況呈報白宮。五角大廈十一日宣布，其督察長將調查奧斯丁一連串瞞報病情與移轉職權行為。

美國國防部副督察長凱爾西十一日聲明，督察長調查將評估該部政策和程序是否足以確保及時適當的通知，以及該部領導高層因病或其他原因而有必要缺席時，是否能夠有效交接權力。

奧斯丁一日住進馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心後，隨即送入加護病房四天。其幕僚長梅格莎曼八日指稱，將立即審查元旦至五日間的各項決策過程，例如希克斯被通知暫代職權時所採的程序，以及如何判斷國防部長是否無法履行職責的程序等，亦要求奧斯丁今後移交職權時應通知國防部高官和白宮。

五角大廈發言人賴德十日在該部新聞稿提到，奧斯丁仍在該醫學中心住院，但身體狀況良好，仍與其高階幕僚保持聯繫、能充分使用安全通訊，並持續監控該部全球日常運作。奧斯丁已聽取美國中央司令部司令庫里拉和參謀首長聯席會議主席布朗的最新行動匯報，但尚不確定何時能出院。

除前述督察長調查，奧斯丁辦公室也已進行卅天評估；白宮也下令舉行一次審議。白宮國安會發言人柯比坦言，即使像總統繼任順位排第六的奧斯丁，美國政府對其行蹤的掌握程度仍有限，未來相關程序可能調整，會從中吸取教訓。