川普享刑事豁免權？法院存疑

美國前總統川普被控密謀推翻二○二○年大選一案，美國華盛頓聯邦上訴法院法官九日傾向駁回他聲稱享有總統豁免權主張。毋須出席的川普則罕見到庭，在辯論中專心聆聽。

川普律師索爾強調，川普二○二○年在白宮的行為仍在總統公務職責範圍內，免受刑事指控。索爾堅稱，總統只有遭彈劾且遭國會定罪後，才能接受審判。

此論點在十二月一日遭下級法院法官駁回。由三名法官組成的上訴法院合議庭九日也對川普律師的主張深表懷疑。

法官韓德森說：「如果說要他『確保忠實執行法律』的憲法職責，允許他違反刑法，我認為這種說法是相互牴觸的。」韓德森是由老布希總統任命，另兩名法官由拜登總統任命。

美國里契蒙大學法學教授托比亞斯說，合議庭可能會駁回川普的豁免權主張，且將在數天內做出裁決。如果遭駁回，川普可以要求上訴法院全體法官重審，若遭拒絕，可上訴到聯邦最高法院。

在川普之前，美國從沒有前總統遭刑事起訴，法院也從未討論過總統豁免權是否延伸到刑事起訴案。

特別檢察官史密斯及其團隊希望此案能在今年十一月總統大選前盡速審理，但川普律師除尋求駁回此案，更希望上訴程序愈久愈好，甚至希望原訂三月四日開審日期可以拖到大選之後。若此案拖到十一月大選後且川普勝選，他就可下令司法部放棄起訴，甚至赦免自己。

美聯社報導，目前距離愛荷華州共和黨初選黨團會議只剩一周，川普九日首次為此案出庭，他的出現和隨後的評論，顯示他試圖將自己描繪成司法系統政治化的受害者。

聽證結束後，川普表示九日是「非常重要的一天」，他堅稱自己沒有做錯事，並指自己是因政治原因而被起訴。