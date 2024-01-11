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國防部長重病住院 白宮：閣員無法履職須通報

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導

美國國防部長奧斯丁重病住院卻未立即向白宮報告，引發政治風暴。白宮幕僚長齊安茲九日寄發備忘錄給內閣成員，要求審查職務代理授權程序，並下令部會首長無法履行職責時必須通知白宮。

美聯社取得前述備忘錄，內容寫道：「各機構應確保內閣成員前往通訊受限或無法聯繫的地區、住院或需全身麻醉的手術，或在其他無法聯繫的情況下可委任職務。」

齊安茲並指示各單位記錄這類授權情況，並要求代理人即刻聯繫白宮相關職員。

奧斯丁對住院一事祕而不宣，涉嫌違反內閣官員規範。閣員通常會提前發布因病缺勤消息，並指定暫代職務人選。

路透報導，法律專家表示，奧斯丁可能違反美國有關「通報職位空缺」的法規，這項法律條文要求行政機構向國會參眾兩院報告高層缺勤狀況及代理職務者的姓名。但這條法規大多是程序性，若違反也沒有罰則。法律專家表示，奧斯丁明顯違規，但可能只會遭拜登斥責和警告。

奧斯丁可能還違反美國國防部內部程序，官員表示，他們正在對這起事件展開全面檢討，避免類似事件再次上演。

國會領袖呼籲對此展開調查。兩黨議員都表示，在加薩和烏克蘭均處於戰爭狀態下，總統對國防部長住院一事毫不知情長達三天，讓他們深感憂慮。

參議院軍事委員會的共和黨籍參議員韋克爾六日說，這種情況「令人無法接受」，並要求「立即全面了解真相」。眾院軍事委員會主席羅傑斯等共和黨眾議員表示將彈劾奧斯丁，並啟動正式調查。

前總統川普七日痛批奧斯丁怠忽職守，應該立刻撤職。

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